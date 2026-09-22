Өфөгә "Бисура" килде

Бөгөн баш ҡаланың Пушкин урамы 86-сы йорт адресы буйынса урынлашҡан "Йәшлек x Union coffee rec"та "Бисура" фильмын төшөрөүсе команда менән осрашыу үтә. Режиссеры Александра Бодрая - Ишембай ҡыҙы. Был фильм уның тәүге тулы метражлы эше.
"Бисура" - башҡорт мифологияһы буйынса төшөрөлгән тәүге фильм. Башҡортостандың ҡара урмандарында төшөрөлгән мистик триллерҙа ҡыҙыҡлы йолалар күрһәтелә, «АЙ ЙОЛА» йыры яңғырай.
Ижади команда эш барышы тураһында һөйләргә, төшөрөлгән материалдарҙы күрһәтергә әҙерләнә. Урындағы халыҡ Бисура тураһында һөйләгән тарихтар ҙа бәйән ителер.