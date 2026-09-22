+15 °С
Ясно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
22 Сентября , 13:25

Өфөгә "Бисура" килде

Ҡурҡыныс тарих белһәң, бөгөн осрашыуға бар. Буласаҡ фильмға алыуҙары мөмкин.  

Бөгөн баш ҡаланың Пушкин урамы 86-сы йорт адресы буйынса урынлашҡан "Йәшлек x Union coffee rec"та "Бисура" фильмын төшөрөүсе команда менән осрашыу үтә. Режиссеры Александра Бодрая - Ишембай ҡыҙы. Был фильм уның тәүге тулы метражлы эше.

"Бисура" - башҡорт мифологияһы буйынса төшөрөлгән тәүге фильм. Башҡортостандың ҡара урмандарында төшөрөлгән мистик триллерҙа ҡыҙыҡлы йолалар күрһәтелә, «АЙ ЙОЛА» йыры яңғырай. 

Ижади команда эш барышы тураһында һөйләргә, төшөрөлгән материалдарҙы күрһәтергә әҙерләнә. Урындағы халыҡ Бисура тураһында һөйләгән тарихтар ҙа бәйән ителер.

 

 

Автор:Гөлнур Ҡыуатова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика