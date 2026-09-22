Эшҡыуарҙар ярҙам алды

"Һөҙөмтәле һәм дәғүәселеккә һәләтле иҡтисад" милли проекты буйынса уларға системала теркәлергә, продукцияның тауар ҡалдыҡтарын легалләштерергә һәм электрон документ әйләнешен көйләп ебәрергә ярҙам иткәндәр.
— Мөрәжәғәттәрҙең даими ағымы — ай һайын 100-ҙән ашыу консультация — был йүнәлеш буйынса төбәктең Рәсәй Федерацияһы субъекттары араһында тәүге унлыҡта нығыныуына мөмкинлек бирҙе. Был - үҙәктең системалы эшмәкәрлеге һөҙөмтәһе. Ул йөҙмә-йөҙ ҡабул итеүҙәр менән генә сикләнмәй, республиканың ҡала һәм райондарында саралар, күсмә осрашыуҙар ойоштороуҙы ла үҙ эсенә ала, — тип билдәләне Башҡортостан Республикаһының эшҡыуарлыҡ һәм туризм министры Светлана Верещагина.
Йыл башынан Башҡортостан Республикаһы Ярҙәм үҙәге 11 күсмә сара ойошторған. Нефтекама, Стәрлетамаҡ, Белорет, Салауат ҡалалары һәм Архангел районы эшҡыуарҙары үҙҙәренең эш мәсьәләләре буйынса Өфөгә бармайынса, бушлай консультация алыу мөмкинлегенә эйә булған.