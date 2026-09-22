+26 °С
Ясно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
22 Сентября , 04:00

Эшҡыуарҙар ярҙам алды

Ағымдағы йылдың туғыҙ айында Башҡортостандан 500-ҙән ашыу эшҡыуарға "Честный знак" системаһы үҙәгендә консуьтация үткәрелгән.

Эшҡыуарҙар ярҙам алдыЭшҡыуарҙар ярҙам алды
Эшҡыуарҙар ярҙам алды

"Һөҙөмтәле һәм дәғүәселеккә һәләтле иҡтисад" милли проекты буйынса уларға системала теркәлергә, продукцияның тауар ҡалдыҡтарын легалләштерергә һәм электрон документ әйләнешен көйләп ебәрергә ярҙам иткәндәр.

— Мөрәжәғәттәрҙең даими ағымы — ай һайын 100-ҙән ашыу консультация — был йүнәлеш буйынса төбәктең Рәсәй Федерацияһы субъекттары араһында тәүге унлыҡта нығыныуына мөмкинлек бирҙе. Был - үҙәктең системалы эшмәкәрлеге һөҙөмтәһе. Ул йөҙмә-йөҙ ҡабул итеүҙәр менән генә сикләнмәй, республиканың ҡала һәм райондарында саралар, күсмә осрашыуҙар ойоштороуҙы ла үҙ эсенә ала, — тип билдәләне Башҡортостан Республикаһының эшҡыуарлыҡ һәм туризм министры Светлана Верещагина.

Йыл башынан Башҡортостан Республикаһы Ярҙәм үҙәге 11 күсмә сара ойошторған. Нефтекама, Стәрлетамаҡ, Белорет, Салауат ҡалалары һәм Архангел районы эшҡыуарҙары үҙҙәренең эш мәсьәләләре буйынса Өфөгә бармайынса, бушлай консультация алыу мөмкинлегенә эйә булған.

 
Фото: Башҡортостан Республикаһының эшҡыуарлыҡ һәм туризм министрлығынан.
Автор:Алһыу Ишемғолова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика