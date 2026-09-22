Башҡортостанда халыҡ-ара Аксаков байрамы үтә

Төп саралар 25-26 сентябрҙә Өфөлә һәм республиканың башҡа муниципалитеттарында үтә. Башҡортостандың барлыҡ ҡала һәм райондарында әҙәби дәрестәр, китапханаларҙа һәм белем биреү учреждениеларында китап күргәҙмәләре, кисәләр ойошторола.
Байрамды үткәреүҙең үҙәк майҙансыҡтарының береһе булып Өфөләге Сергей Аксаковтың мемориаль йорт-музейы буласаҡ, унда «Аксаков һәм рус яҙыусылары» күргәҙмәһе әҙерләнә. Баш ҡала халҡы һәм ҡунаҡтары өсөн Аксаков баҡсаһында ҙур программа ойоштороласаҡ, унда концерт, фуд-корт, ҡул эштәре йәрминкәһе, оҫталыҡ дәрестәре менән байытылған арт-пикник үтә, - тип иғлан итте Мәҙәниәт министры вазифаһын башҡарыусы Фәнүр Шәйхисламов.
Программаға тәүге тапҡыр «Аксаков сирене» экологик акцияһы инә. 26 сентябрҙә фестивалдең мәртәбәле ҡунаҡтары Аксаковҡа бәйле урындарҙа – Өфө районының Зубово ауылында, Бәләбәй районының Надеждино ауылында, Ҡармаҫҡалы районының Иҫке Ҡыйышҡы ауылында сирень үҫентеләре ултыртасаҡ. Сара республиканың "Йәшел Башҡортостан" проекты сиктәрендә ойошторола.
Фестивалдең төп ваҡиғаһы – 27 сентябрҙә Башҡорт дәүләт академия опера һәм балет театрында, элекке Аксаков йортонда үтәсәк гала-кисә. Унда сит илдәрҙән ҡунаҡтар, әҙәби йәмәғәтселек вәкилдәре, махсус хәрби операция һалдаттары һәм уларҙың ғаиләләре, республиканың юғары уҡыу йорттары һәм колледждары студенттары киләсәк.
Сарала Сергей Аксаков исемендәге әҙәби премия, Григорий Аксаков ордены тапшырыу, Өфө ҡала Советының Сергей Аксаков исемендәге асыҡ премия еңеүселәрен бүләкләү ҡаралған.