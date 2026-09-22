+26 °С
Ясно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
22 Сентября , 04:35

Аллам һаҡлаһын! Тимер юлында ғәҙәттән тыш хәл!

Адлер – Өфө поезы маршрутын үҙгәртергә мәжбүр булған.

Аллам һаҡлаһын! Тимер юлында ғәҙәттән тыш хәл!Аллам һаҡлаһын! Тимер юлында ғәҙәттән тыш хәл!
Аллам һаҡлаһын! Тимер юлында ғәҙәттән тыш хәл!

Төньяҡ Кавказ тимер юлының Двойная — Ельмут перегонында йөк поезы вагондарының рельстан сығыуы сәбәпле, бер нисә поезд тотҡарлыҡ булған урынды урап, үҙгәртелгән маршрут буйынса үтәсәк. Был турала РЖД-ның матбуғат хеҙмәтенән хәбәр иттеләр.

Шулай итеп, Тихорецкая — Батайск — Лихая — Морозовская станциялары аша, Волгоград станцияһында төп маршрутҡа сығыу менән № 462 Адлер — Өфө поезы (20 сентябрҙә юлға сыҡҡан) үтәсәк.

Тимер юлсылар был участкала хәрәкәтте тергеҙеү өсөн ҡулдан килгәндең барыһын да эшләй, тип билдәләнә. 4 сәғәттән ашыуға тотҡарланған поездарҙың пассажирҙары бушлай аҙыҡ-түлек менән тәьмин ителә.Бынан тыш, Көньяҡ транспорт прокуратураһы Ростов өлкәһендә йөк поезы менән булған ваҡиға буйынса тикшереү ойошторған. Йөк поезы вагондары рельстан сыҡҡан ваҡытта зыян күреүселәр юҡ.

Автор:Гөлнара Солтанова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика