Аллам һаҡлаһын! Тимер юлында ғәҙәттән тыш хәл!

Төньяҡ Кавказ тимер юлының Двойная — Ельмут перегонында йөк поезы вагондарының рельстан сығыуы сәбәпле, бер нисә поезд тотҡарлыҡ булған урынды урап, үҙгәртелгән маршрут буйынса үтәсәк. Был турала РЖД-ның матбуғат хеҙмәтенән хәбәр иттеләр.
Шулай итеп, Тихорецкая — Батайск — Лихая — Морозовская станциялары аша, Волгоград станцияһында төп маршрутҡа сығыу менән № 462 Адлер — Өфө поезы (20 сентябрҙә юлға сыҡҡан) үтәсәк.
Тимер юлсылар был участкала хәрәкәтте тергеҙеү өсөн ҡулдан килгәндең барыһын да эшләй, тип билдәләнә. 4 сәғәттән ашыуға тотҡарланған поездарҙың пассажирҙары бушлай аҙыҡ-түлек менән тәьмин ителә.Бынан тыш, Көньяҡ транспорт прокуратураһы Ростов өлкәһендә йөк поезы менән булған ваҡиға буйынса тикшереү ойошторған. Йөк поезы вагондары рельстан сыҡҡан ваҡытта зыян күреүселәр юҡ.