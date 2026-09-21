+13 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
20 Сентября , 19:46

Ҡот осҡос авария!

Дәүләт автоинспекцияһы хеҙмәткәрҙәре Ҡырмыҫҡалы районындағы үлемесле юл-транспорт ваҡиғаһы тураһында хәбәр итте.

Ҡот осҡос авария!Ҡот осҡос авария!
Ҡот осҡос авария!

Тәүге мәғлүмәттәр буйынса, кисә киске сәғәт туғыҙҙар тирәһендә Өфө—Инйәр—Белорет автомобиль юлының 16-сы саҡрымында "ВАЗ-2114" автомобиленең 44 йәшлек водителе, Өфө яғынан Белорет йүнәлешендә хәрәкәт иткәндә, ҡаршы килгән «Черри Тиго» һәм «КАМАЗ» автомобилдәре менән бәрелешкән.

Юл-транспорт ваҡиғаһы һөҙөмтәһендә "ВАЗ" водителе һәм уның 39 йәшлек пассажиры алған йәрәхәттәренән ваҡиға урынында йән биргән.

Ваҡиға буйынса Дәүләт автоинспекцияһы хеҙмәткәрҙәре һәм башҡа ашығыс хеҙмәттәр эшләй, фажиғәнең барлыҡ шарттары асыҡлана.

Фото: https://web.max.ru/-70920650465299

Автор:Баныу Ҡаһарманова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика