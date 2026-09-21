+23 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
21 Сентября , 04:45

Лизинг - уңайлы ярҙам

Башҡортостанда «Һөҙөмтәле һәм дәғүәселекле иҡтисад» милли проектын ғәмәлгә ашырыу буйынса Төбәк лизинг компанияһынан Стәрлетамаҡ ҡалаһынан шәхси эшҡыуар Пётр Даниловҡа ГАЗель NEXT базаһындағы йөк фургонын һатып алыуға ярҙам күрһәтелгән.

Лизинг - уңайлы ярҙамЛизинг - уңайлы ярҙам
Лизинг - уңайлы ярҙам

Автомобилдең хаҡы — 4,7 миллион һум. Финанслау күләме 42 айға 2,4 миллион һум тәшкил иткән.

— Лизинг программаларын файҙаланыу бәләкәй предприятиеларҙың финанс йөгөн оптималләштереү мөмкинлеге бирә. Ул ҡиммәтле ҡорамалдарға бер юлы ҙур күләмдә капитал һалыу талап ителмәйенсә ҡулланыу мөмкинлеге аса, — тип билдәләне Башҡортостан Республикаһының эшҡыуарлыҡ һәм туризм министры Светлана Верещагина.

Башҡортостан Республикаһы Төбәк лизинг компанияһының ойоштороусыһы — Башҡортостан Республикаһы (100 процент өлөш менән). Ойошма Башҡортостан Республикаһы территорияһында теркәлгән бәләкәй һәм урта бизнес компанияларына ярҙам күрһәтеүен дауам итә.

Компания һәм уның продукттары тураһында тулыраҡ мәғлүмәт rlcrb.ru сайтында бирелгән. Белешмә алыу өсөн 8 800 550-47-16, +7 (347) 201-46-16 телефондары буйынса мөрәжәғәт итергә мөмкин.

Фото: Министерство предпринимательства и туризма Республики Башкортостан, Контента | Инфоповод
Автор:Алһыу Ишемғолова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика