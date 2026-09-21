Лизинг - уңайлы ярҙам

Автомобилдең хаҡы — 4,7 миллион һум. Финанслау күләме 42 айға 2,4 миллион һум тәшкил иткән.
— Лизинг программаларын файҙаланыу бәләкәй предприятиеларҙың финанс йөгөн оптималләштереү мөмкинлеге бирә. Ул ҡиммәтле ҡорамалдарға бер юлы ҙур күләмдә капитал һалыу талап ителмәйенсә ҡулланыу мөмкинлеге аса, — тип билдәләне Башҡортостан Республикаһының эшҡыуарлыҡ һәм туризм министры Светлана Верещагина.
Башҡортостан Республикаһы Төбәк лизинг компанияһының ойоштороусыһы — Башҡортостан Республикаһы (100 процент өлөш менән). Ойошма Башҡортостан Республикаһы территорияһында теркәлгән бәләкәй һәм урта бизнес компанияларына ярҙам күрһәтеүен дауам итә.
Компания һәм уның продукттары тураһында тулыраҡ мәғлүмәт rlcrb.ru сайтында бирелгән. Белешмә алыу өсөн 8 800 550-47-16, +7 (347) 201-46-16 телефондары буйынса мөрәжәғәт итергә мөмкин.