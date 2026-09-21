“Килеп сыҡҡансы эшләйһең!
Журналист хеҙмәттәшең тураһында мәҡәлә яҙыуы рәп-рәхәт, тип уйлайһығыҙҙыр әле. Гелән күҙ алдыңда йөрөй, һин уның кемлеген яҡшы беләһең, ауыҙынан һәр һүҙҙе ҡыпһыуыр менән тартып сығарырға ла кәрәкмәй, ул үҙе һиңә яҙышырға ярҙам итергә атлығып, бөтә һөйләп, яҙып биреп тора, фәлән-фәсмәтән... Хаталанаһығыҙ, дуҫтар! Ауырлыҡтары ла етерлек. “Ул шәп журналист, яҡшы хеҙмәттәш, үҙ эшенең оҫтаһы” тип яҙырға ҡул бармай. Ысыны шул булһа ла. Тапалып бөткән шаблондарҙың йөрәккә үтмәгәне билдәле - күҙ күрә, аңға барып етмәй. Был беренсенән. Икенсенән, хеҙмәттәшеңдең һинең яҙғаныңды тәнҡит күҙлегенән (үҙенең тәжрибәһенән, үҙенең күҙлегенән, “манараһынан”) сығып уҡырын беләһең. Ә был яуаплылыҡты бермә-бер арттыра. “Бына ошо урында дөрөҫ яҙҙыммы икән?” тип үҙеңде ҡат-ҡат тикшерәһең, борсолаһың... Өсөнсөнән, хеҙмәттәшеңдең һәләтен башҡалар күрмәгән ҡырҙарынан күрһәткең килгән осраҡта ла, уны артыҡ маҡтап ебәреүҙән һаҡланырға кәрәклеген иҫеңдә тоторға тейешһең. Уртаҡ таныштар, кит, үтә шаштырғанһың, был икенсе кеше хаҡында яҙылған, тип әйтмәһендәр өсөн йәки геройың танауын үтә сөйөп ташламаһын өсөн (шаяртам). Яҡшы мөнәсәбәттәр, хөрмәт һәм профессиональ арауыҡ араһында тигеҙлек табыуы ҡыйыныраҡ, белгегеҙ килһә... Ә бына иң рәхәт мәле, минеңсә, – геройыңды яңынан асыу. Көн һайын күргән кеше тураһында интервью эшләгәндә, уның һин белмәгән бер сифатын табып алаһың. Шул саҡта: “Ә-ә, бына ул ниндәй икән!” - тигән эске асыштан күңел тантанаһын кисерәһең.
Йәғни, рәхәтлеге лә, ауырлығы ла – уның ят кеше булмауында. Ҡайһы хеҙмәттәше менән беҙҙе яҡындан таныштырырға теләй икән, тип баш ватмағыҙ, бөгөнгө геройым - журналист, радио һәм телевидениеның мәғлүмәт программалары хеҙмәте хәбәрсеһе, проекттар авторы Ғәлимйән Ибәтуллин.
...Самолет тауышын ишетһә, ул һаман да күккә ҡарай. “Был борт ҡайҙа китеп бара, унда кемдәр китеп бара икән?” – тип уйлай. Ҡайһы саҡ телефонындағы махсус ҡушымта аша самолеттың рейсын, маршрутын, хатта тибын да ҡарай. Бала саҡтағы хыялы тормошҡа ашмаған, әммә донъя күреүгә булған ҡыҙыҡһыныуы икенсе юл менән – журналистика аша тормошҡа ашҡан. Ғәлимйән Ибәтуллиндың журналистикаға килеү юлы тап ошолай башланған.
Дүртенсе синыфта башҡорт теле дәресендә инша яҙғанда, ун малайҙың туғыҙы үҙен киләсәктә водитель итеп күргән. Тик бер Ғәлимйән генә “журналист булам” тип яҙған. Уның алдында, әлбиттә, башҡа хыялдар ҙа булған. Стюард булыу – донъя гиҙеү, телдәр өйрәнеү, самолеттарҙа осоу. Нейрохирург булыу – ҡатмарлы операциялар яһау. Әммә тормош уны журналистикаға алып килгән. Һәм, 27 йыл үткәндән һуң, ошо һуҡмаҡты һайлауына үкенмәй.
Журналистика – һәр ваҡыт үҙеңдең әҙерлекле, йыйнаҡ һәм теүәл булыуыңды талап иткән һөнәр. Бигерәк тә радио һәм телевидениела. Ләкин иң тәжрибәле журналистың да тормошонда көтөлмәгән хәлдәр булып тора. Ғәлимйән Ибәтуллин үҙенең һөнәри тормошондағы “иң ҙур уңышһыҙлығын” йылмаймайынса һөйләй алмай.
...Ҡышҡы иртә. Телефон үлә яҙып шылтырай ҙа шылтырай. Әммә журналист һис бер ни ишетмәй, таралып төшөп, йоҡоһон һимертә, етенсе төшөн күрә, уянырға уйламай ҙа. Водитель 38 тапҡыр шылтырата! 39-сы шылтыратыуҙа ғына Ғәлимйән, ниһайәт, күҙҙәрен аса. Аса ла, һикереп килеп тора! Эфирға ни бары ете минут ҡалған! Ул аяҡ кейемен эләктереп, өҫ кейемдәрен ҡосаҡлап, дөбөр-шатыр урамға атылған. Күҙ асып йомған арала машинала кейенеп, эшкә килеп еткән. Һәм эфир ҡотҡарылған!
– Аллаға шөкөр, өлгөрҙөм, – тип көлә. – Әгәр ҙә ниндәйҙер уңышһыҙлыҡты онотҡанмын икән, тимәк, бик мөһим булмаған.
Ошо һүҙҙәрҙә уның тормошҡа, эшкә мөнәсәбәтенең бер сере ятмаймы икән, тип уйлайым, - хатаны трагедияға әйләндермәй, унан һабаҡ алып, алға барыу? Артабанғы һөйләшеү һиҙемләүемде раҫлай. Ғәлимйән Ибәтуллин өсөн хата – тормоштоң айырылғыһыҙ өлөшө.
– Һәр кеше хаталанырға тейеш. Хатаһыҙ кеше булмай. Эштә хата китә, тормошта, – ти ул һәм көлөбөрәк өҫтәп ҡуя. – Хаталанмаһа, тимәк, кеше йә ныҡ аҡыллы, йә алйот. Үҙемде шул тиклем аҡыллы тип тә әйтә алмайым, янымда алйоттар ҙа юҡ, шикелле... Бәлки, барҙыр, мин уларҙы күрмәйем, йә үҙем шундайыраҡ... Юҡ, аҡыллымындыр, алйоттарҙы күрмәгәс.
Ғәлимйән ихласлап көлә.
Бергә эшләгәндә – һөҙөмтә лә уртаҡ
Журналистика – бер кешенең генә хеҙмәте түгел. Айырыуса радио һәм телевидениела. Журналист, алып барыусынан тыш кадр артында ҡалған оператор, тауыш режиссёры, водитель, монтажсы һәм башҡа белгестәрҙең һәр береһе дөйөм һөҙөмтәгә үҙ өлөшөн индерә. Ғәлимйән Ибәтуллин был турала айырым йылылыҡ менән һөйләй. Уның өсөн хеҙмәттәштәре – һөнәри юлдаштар ғына түгел, ә таяныс, терәк тә. Һөнәре нескәлектәре хаҡында һүҙ сығып, эшегеҙҙә ниндәй ҡыйынлыҡтар осрай, һәм уларҙы нисек еңәһегеҙ; ауырлыҡтарҙы үтергә ярҙам иткән кешеләр бармы, ә ярҙан этеүселәр, тигән һорауҙарға тәүҙә ҡыҫҡа ғына яуап яңғыраны: “Ауырлыҡтарҙымы... сабырлыҡ менән еңәм”. Уйланып ултырғас, өҫтәне:
- Эштә һәр кемдең үҙ ҡылығы, фиғеле, ҡылы, уйы, һүҙе... Бынан тыш, һине миллионлаған кеше ҡарай. Шунан уйлап ҡарағыҙ инде. Һәр кем дә һине үпәкәй-сүпәкәй итеп кенә тормай бит. Ярҙан этеүселәр ҙә булғандыр, бәлки... Әммә, мин баяғы һүҙемде яңынан ҡабатлайым - янымда ундай кешеләр юҡ. Бәлки, уларҙың уйҙары икенселер. Был әҙәмде ярҙан этеү менән үҙебеҙгә ниндәй файҙа булыр икән, тигән. Мин ҡайһы ваҡыт ҡаты ғына итеп әйтә лә беләм ул. Йылмайып ҡына торһам да. Мин ҡолаһам ни, улар ҙа ҡасандыр ҡолай бит. Ә ауырлыҡтарҙы еңергә ярҙам иткән кешеләр... Эшемдә бар. Хеҙмәттәштәрем. Мин, мәҫәлән, Лидиә Мусина, Урал Шәрипов, Илшат Ҡаҙаҡҡолов менән бергәләп “Сәйәхәтсе һуҡмағы” тигән тапшырыу эшләйем. Был программабыҙ Рәсәй кимәлендә 11 тапҡыр, ахыры, еңеү яуланы (ҡарале, онотоп та бөткәнмен). Бына ошо кешеләр миңә ҙур терәк. Ғөмүмән, һәр хеҙмәттәшем миңә ярҙам да, таяныс та. Уларҙың барыһын да хөрмәт итәм. Сөнки, улар аҡыллылар рәтендә. Ә мин, иҫләһәгеҙ әгәр, улар араһында.
Көлөшөп алабыҙ ҙа, мин сираттағы һорауға күсәм:
- Һеҙҙең өсөн өлгө булып торған кеше бармы, Ғәлимйән?
- Әлбиттә бар. Әсәйем, атайым. Улар икеһе лә шул тиклем ябай кешеләр. Һөнәрҙәре буйынса береһе уҡытыусы, икенсеһе тракторист. Беләһегеҙме, ни өсөн улар өлгө? Сөнки, улар бер ҡасан да кеше өлөшөнә, кеше ризығына инмәгән, кеше алдамаған, кеше һөйләмәгән һәм кешене хөрмәт итә беләләр. Минең атайымдың бер һүҙе бар. Икмәгем хәләл, урамда ултырып ашаһам да, кешенән оялмайым, ти ул. Улар бергә 53 йыл йәшәйҙәр. Аллаға шөкөр!
Ата-әсәһен сикһеҙ һөйөү, ихтирам менән телгә алған, улар менән ғорурланған Ғәлимйәндең уңыштарында - үҙенең тырышлығы, маҡсаттарға ынтылышлығы, ныҡышмалылығы ла, һәм, әлбиттә, яҡындарының яратыуы, уларҙың ышанысы. Арҡаһын ныҡҡа терәрлек, уны ҡеүәтләп, дәртләндереп торған кешеләре булғанға ла, ҡанаттарын киң йәйеп оса, үрҙәрҙе яулай хеҙмәттәшебеҙ.
Уңышлы кешеләр тураһында һөйләгәндә беҙ йыш ҡына уларҙың еңеүҙәрен генә күрәбеҙ. Ә шул еңеүҙәр артында күпме хеҙмәт, көс ятҡанын онотабыҙ. Ғәлимйәндең дә тормош юлын байҡағанда, тәү ҡарашҡа уға бөтә нәмә лә еңел генә бирелгән кеүек тойғо ҡала. Был, ысынлап, шулаймы? Башын сайҡай:
- Юҡ, бер ҡасан да бер нәмә лә еңел бирелмәй. Мин зарланмайым. Әсәйемә оҡшап, мин дә оптимист. Үҙемдән көлә беләм, көлдөрә беләм.
- Ә ғүмер юлында боролошло мәлдәр булдымы?
- Булды, булмай торғаны бармы. Боролорға ла иҫәп бар ине. Тик... аяғым ҡыҫҡараҡ булды, шикелле. Тартманы икенсе һуҡмаҡҡа.
Тағы ла бер йылмайыу уның йөҙөн яҡтырта.
Үҙ халҡыңдың йәшәйешен онотмау һәм һаҡлау
- Бөгөн журналистика бөтөнләй икенсе шарттарҙа йәшәй. Социаль селтәрҙәр, ҡыҫҡа видеолар, тиҙ мәғлүмәт, алгоритмдар, яһалма интеллект... Технологиялар үҫә. Һанлы технологиялар дәүерендә журналист өсөн ниндәй сифаттар айырыуса мөһим?
- Һанлы технологиялар тибеҙ ҙә, йығылып китәбеҙ. Ярар, булһын. Үҙ телен дә белмәйенсә, башҡа телдә һөйләгән журналистың ғилем даирәһе лә киңдер, бәлки. Мин бәхәсләшмәйем. Шулай ҙа, беҙҙең өсөн төп сифаттар – телде белеү, үҙ халҡыңдың йәшәйешен онотмау һәм һаҡлау, - ти ул ҡәтғи рәүештә.
- Нисек уйлайһығыҙ, яһалма интеллект аҡыллыраҡ була барған һайын, беҙ ахмағыраҡҡа әйләнербеҙме икән?
- Ахмаҡтар, бәлки, компьютер менән эшләй белмәйҙер. Күңелдә, уйҙа ахмаҡ булмайыҡ инде.
- Хәҙерге журналистикала социаль селтәрҙәрҙең роленә һеҙ нисек ҡарайһығыҙ?
- Ул да кәрәк. Әммә, социаль селтәрҙәр бөгөн кем өсөндөр ни бары шөһрәткә, маҡтаныуға майҙан. Майҙан асыҡ булырға тейеш. Тик һеҙ ул майҙанда сығыш яһаусыларҙы һәр саҡта ла тамаша ҡылмағыҙ. Аптырамағыҙ ҙа, тип кәңәш итер инем.
- Киләсәктә медиа өлкәһендә ниндәй трендтарҙы күрәһегеҙ, һәм уларҙың ҡайһылары һеҙҙә оптимизм, ә ҡайһылары борсолоу тыуҙыра?
- Технологияларҙан ҡурҡмайым. Әммә борсолорға урын юҡ тип тә иҫәпләмәйем. Сәбәптәре бихисап. Минең өсөн төп хәүеф – кеше үҙенең фекерләүен технологияға тапшырып ҡуймаһын. Арзан интеллектҡа таянмаҫҡа ине. Технология ҡорал булып ҡалырға тейеш. Ә ҡарарҙы, һүҙҙе, яуаплылыҡты кеше үҙе күтәрергә тейеш.
Ауылда – башҡа Ғәлимйән
Журналистиканан тыш уның тағы бер донъяһы бар. Ул – ауыл. Мал араһында йөрөү, аҙбар таҙартыу – күптәр өсөн эш. Ә Ғәлимйән өсөн ял икән.
– Мин ауылды яратам, - тип ихласлап тана журналист, ауыҙы йырыла. - Шул тиклем ауылда рәхәт! Мал араһында йөрөүҙән, аҙбар таҙартыуҙан кинәнес табам. Шул һарыҡтар, быҙауҙар менән һөйләшәм. Ҡыҙыҡ та, ҡыҙғаныс та. Ҡайһы ваҡыт улар беҙҙән саҡ ҡына булһа ла аҡыллыраҡ кеүек ул.
Уңыш формулаһы
27 йыл журналистика өлкәһендә эшләгән кешенән уңыш формулаһын һорамайынса мөмкин түгел. Әңгәмәләшемдең формулаһы ҡатмарлы түгел, һәр кемдең иҫендә ҡалырлыҡ: “Килеп сыҡҡансы эшләйһең. Килеп сыҡмаһа – ташлайһың да, яңынан башлайһың. Килеп сыҡҡансы инде”. Бәлки, 27 йыллыҡ хеҙмәт юлын иң теүәл һүрәтләгән һүҙҙәр ҙә ошолор. Һөнәр һайлау ғына етмәй. Унда ҡалыу, үҫеү, хаталаныу, яңынан башлау, кешеләр менән эшләү һәм иң мөһиме – үҙең булып ҡалыу кәрәк. Был йәһәттән Ғәлимйән үҙенә хыянат итмәй.
“Башҡортостанды бергәләп таныйыҡ”
Әңгәмә аҙағында Ғәлимйән Ибәтуллин үҙе өсөн иң мөһим булған нәмәләрҙең береһен әйтә. Ул – хеҙмәттәштәренә рәхмәт. Телевидение лә, радио ла – уның һүҙҙәре менән әйткәндә, уртаҡ хеҙмәт емеше. Һәм ул емештең “боҙолмауын” теләй.
- Һәр кемгә лә емештән өлөш эләкһен, миллионлаған тамашасыларыбыҙ ҙа уны татыһын ине. “Сәйәхәтсе һуҡмағы” тапшырыуы ла ошо йәһәттән төптән уйланылған проект. Уның үҙ лозунгыһы ла бар. “Башҡортостанды бергәләп таныйыҡ” тип тамамлана тапшырыуҙың аҙағы. Шуға бер-беребеҙҙе танып, хөрмәтләп, ихтирамда йәшәргә яҙһын. О-о, өлкәндәр кеүек әйтеп ҡуйҙым инде. Нисек бар, шулай әйттем. Йәшермәнем.
Бер-беребеҙҙе таныу. Бер-беребеҙҙе хөрмәт итеү. Бер-беребеҙгә ихтирам менән ҡарау. Был һүҙҙәр программаға ғына түгел, журналистың тормош фәлсәфәһенә лә тура килә кеүек. Ә бәлки, бөгөнгө ҡатмарлы заманда кешегә иң кәрәкле нәмәләрҙең береһе лә ошо ябай ҡағиҙәләлер.
Фото: Ғ.Ибәтуллиндың шәхси архивынан.