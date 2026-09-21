+23 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
21 Сентября , 05:30

Элвин Грей аҡылдан яҙа яҙған!

«Ни уйларға ла белмәйем», — ти йырсы.

Элвин Грей аҡылдан яҙа яҙған!Элвин Грей аҡылдан яҙа яҙған!
Элвин Грей аҡылдан яҙа яҙған!

Радик Юлъяҡшин командаһы менән ҙур гастроль турына сыҡҡан. Ул Ижевскиҙан башланған. Унда артисты концерт алдынан урынлашырға тәҡдим иткән грим бүлмәһе таң ҡалдырған.

— Беҙ ҡунаҡханаға эләктек тип уйлағайныҡ. Берәй люкс номерға. Ә был бары тик гримерка ғына. Аш ашау мөйөшө, өҫтәл, барыһы ла бар бында, бына быны аңлайым мин! Ижевск, бына был гримерочка! Барыһы ла таҙа, барыһы ла шәп. Ял итергә, ҡапҡылап алырға, душҡа инергә мөмкин, һәм тағы ла күп уңайлыҡтар бар. Ҡыҫҡаһы, был шәп.

Йырсы, һоҡланыуын белдереп, образдар әҙер, команда әҙер, программа әҙер, тип өҫтәгән.

— Ярай, беҙ 20 көнгә ҙур гастроль турына сыҡтыҡ. Турҙы башлайбыҙ. Ул Себерҙә тамамланасаҡ.

Автор:Гөлнара Солтанова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика