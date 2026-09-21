Элвин Грей аҡылдан яҙа яҙған!

Радик Юлъяҡшин командаһы менән ҙур гастроль турына сыҡҡан. Ул Ижевскиҙан башланған. Унда артисты концерт алдынан урынлашырға тәҡдим иткән грим бүлмәһе таң ҡалдырған.
— Беҙ ҡунаҡханаға эләктек тип уйлағайныҡ. Берәй люкс номерға. Ә был бары тик гримерка ғына. Аш ашау мөйөшө, өҫтәл, барыһы ла бар бында, бына быны аңлайым мин! Ижевск, бына был гримерочка! Барыһы ла таҙа, барыһы ла шәп. Ял итергә, ҡапҡылап алырға, душҡа инергә мөмкин, һәм тағы ла күп уңайлыҡтар бар. Ҡыҫҡаһы, был шәп.
Йырсы, һоҡланыуын белдереп, образдар әҙер, команда әҙер, программа әҙер, тип өҫтәгән.
— Ярай, беҙ 20 көнгә ҙур гастроль турына сыҡтыҡ. Турҙы башлайбыҙ. Ул Себерҙә тамамланасаҡ.