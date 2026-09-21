+17 °С
Ясно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
21 Сентября , 11:20

Бер мандатлы һайлау округтарынан кемдәр еңә?

РФ Үҙәк һайлау комиссияһынан билдәле булыуынса, яҡынса мәғлүмәттәр буйынса РФ Дәүләт Думаһының туғыҙынсы саҡырылышына Башҡортостандан ҡайһы кандидаттарҙың үтеүе билдәле булды.

Бер мандатлы һайлау округтарынан кемдәр еңә?Бер мандатлы һайлау округтарынан кемдәр еңә?
Бер мандатлы һайлау округтарынан кемдәр еңә?

Бюллетендәрҙең 93 процентын эшкәрткәндән һуң, бер мандатлы округтарҙа «Берҙәм Рәсәй» (биш кеше) һәм «Родина» (бер кеше) еңгән.

Фотола исем-фамилияларҙы күрәһегеҙ.

Автор:Алһыу Ишемғолова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика