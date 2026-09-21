Башҡортостанда бүреләр һарыҡ һәм кәзәләрҙе тамаҡлаған

Йылайыр районында бүреләр йорт малына һөжүм иткән. Яңыраҡ Сидоровка ауылы тирәһендә йыртҡыстар туғыҙ һарыҡты һәм өс кәзәне ҡырып һалған.
«Киске сәғәт биштәр тирәһендә бүреләр ауыл көтөүенә һөжүм итте. Көтөүсе уларҙы мотоциклда ҡурҡытып ҡасырырға тырыша, ләкин йыртҡыстар туғыҙ һарыҡты һәм өс кәзәне быуып өлгөрә. Беҙ берҙәм дежур диспетчер хеҙмәтенә шылтыраттыҡ, урынға һунар инспекторы менән һунарсылар төркөмө килде. Төнөн улар бер бүренең эҙенә төшә һәм атып ала. Тағы ете бүре ҡасып өлгөрә. Әле һунарсылар эште дауам итә», — тип белдерҙе Үрге Ғәле ауылы хакимиәте башлығы Вәсил Игебаев.