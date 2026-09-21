+23 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
21 Сентября , 05:15

Башҡортостанда бүреләр һарыҡ һәм кәзәләрҙе тамаҡлаған

Йыртҡыстар көпә-көндөҙ ауыл көтөүенә һөжүм иткән.

Башҡортостанда бүреләр һарыҡ һәм кәзәләрҙе тамаҡлағанБашҡортостанда бүреләр һарыҡ һәм кәзәләрҙе тамаҡлаған
Башҡортостанда бүреләр һарыҡ һәм кәзәләрҙе тамаҡлаған

Йылайыр районында бүреләр йорт малына һөжүм иткән. Яңыраҡ Сидоровка ауылы тирәһендә йыртҡыстар туғыҙ һарыҡты һәм өс кәзәне ҡырып һалған.

«Киске сәғәт биштәр тирәһендә бүреләр ауыл көтөүенә һөжүм итте. Көтөүсе уларҙы мотоциклда ҡурҡытып ҡасырырға тырыша, ләкин йыртҡыстар туғыҙ һарыҡты һәм өс кәзәне быуып өлгөрә. Беҙ берҙәм дежур диспетчер хеҙмәтенә шылтыраттыҡ, урынға һунар инспекторы менән һунарсылар төркөмө килде. Төнөн улар бер бүренең эҙенә төшә һәм атып ала. Тағы ете бүре ҡасып өлгөрә. Әле һунарсылар эште дауам итә», — тип белдерҙе Үрге Ғәле ауылы хакимиәте башлығы Вәсил Игебаев.

Автор:Гөлнара Солтанова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика