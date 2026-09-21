+17 °С
Ясно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
21 Сентября , 09:00

Башҡорт теленең яһалма зиһендә үҫеше ҡыҙыҡһындырамы?

БР Хөкүмәтенең беренсе вице-премьеры Урал Килсенбаев МАКС-тағы каналында мөһим хәбәр менән уртаҡлашты.

Башҡорт теленең яһалма зиһендә үҫеше ҡыҙыҡһындырамы?Башҡорт теленең яһалма зиһендә үҫеше ҡыҙыҡһындырамы?
Башҡорт теленең яһалма зиһендә үҫеше ҡыҙыҡһындырамы?

Урал Таһир улы былай тип яҙҙы:

"Башҡорт теленең яһалма зиһендә үҫеше ҡыҙыҡһындырамы? 30 сентябрҙә «Башҡортостан телдәре һәм мәҙәни мираҫы: мәғлүмәттәр йыйыу һәм уларҙы ЯЗ өлкәһендә ҡулланыу мөмкинлектәре» тигән презентация сессияһы үтә. Сарала телдәр һәм мәҙәни мираҫ буйынса мәғлүмәттәр йыйыу, уларҙы цифрлаштырыу һәм яһалма интеллект технологияларын үҫтереүҙә ҡулланыу мөмкинлектәре тураһында һөйләшеү була.

30 сентябрь ⏰ 15:00

Өфө ҡалаһы, Заки Вәлиди урамы, 32/2Б, Геном үҙәге Башҡорт теленең киләсәген технологиялар менән бәйләү, тел мәғлүмәттәрен йыйыу һәм уларҙы ЯЗ-де үҫтереүҙә ҡулланыу мөмкинлектәре ҡыҙыҡһындырһа, сараға рәхим итегеҙ!

Теләүселәргә алдан теркәлеү мөһим. Ҡатнашыусылар һаны сикләнгән".

Теркәлеү өсөн һылтанма: https://forms.yandex.ru/u/6aaccab295add5277e3f8992

 

Автор:Алһыу Ишемғолова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика