+23 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
21 Сентября , 07:35

Һайлау протоколдарының 83 проценттан ашыуы эшкәртелгән

Рәсәйҙең Үҙәк һайлау комиссияһында эшкәртелгән протоколдарға ярашлы, дүрт партия биш процентлыҡ кәртәне үткән.

Һайлау протоколдарының 83 проценттан ашыуы эшкәртелгәнҺайлау протоколдарының 83 проценттан ашыуы эшкәртелгән
Һайлау протоколдарының 83 проценттан ашыуы эшкәртелгән

Улар исемлектәр буйынса РФ Дәүләт Думаһына инә. 

“Берҙәм Рәсәй”, КПРФ, ЛДПР, "Яңы кешеләр" партияларының фракциялары буласаҡ.

 

 

Автор:Алһыу Ишемғолова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика