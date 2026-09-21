+23 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
21 Сентября , 04:30

"Һайлауҙар тыныс үтте"

"Берҙәм Рәсәй" партияһы рәйесе Дмитрий Медведев РФ Дәүләт Думаһына һайлау һөҙөмтәләренә арналған кәңәшмә уҙғарҙы.

"Һайлауҙар тыныс үтте""Һайлауҙар тыныс үтте"
"Һайлауҙар тыныс үтте"

Ул видеобәйләнештә үтте. Кәңәшмәлә “Берҙәм Рәсәй” партияһының төбәк бүлексәһе секретары Радий Хәбиров ҡатнашты. Дмитрий Медведев һайлауҙарҙың уңышлы үтеүе тураһында белдерҙе. “Һайлау барышына ҡамасауларға теләгән дошмандарға, террор акттарына ҡарамаҫтан, һайлауҙа ҡатнашҡан граждандарға рәхмәт. Был махсус хәрби операция шарттарында уҙған тәүге федераль һайлауҙар”, - тине ул.

"Республикала тауыш биреү тыныс шарттарҙа үтте”, - тине Радий Хәбиров.

Башҡортостан Үҙәк һайлау комиссияһынан белдереүҙәренсә, республика тауыш бирергә хоҡуҡлы кешеләрҙең 78 проценты һайлауҙа ҡатнашҡан. Ауыл халҡы әүҙем булған. Ҡалалар араһында Күмертау, Салауат, Нефтекама, Ағиҙел юғары һөҙөмтә күрһәткән. Һайлау протоколдарын эшкәртеү дауам итә.

Фото: асыҡ сығанаҡтан.

Автор:Алһыу Ишемғолова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика