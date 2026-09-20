+13 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
20 Сентября , 15:00

Тауыш биреү тамамланды

Берҙәм тауыш биреүҙең һуңғы көнө лә тамамланды. Һайлау участкалары ябылды, хәҙер тауыштарҙы һанау башлана.

Тауыш биреү тамамландыТауыш биреү тамамланды
Тауыш биреү тамамланды

БР Үҙәк һайлау комиссияһы рәйесе урынбаҫары Марат Ғәҙелов әйтеүенсә, киске сәғәт алтыға бөтә һайлаусыларҙың 71,52 процент тәшкил иткән. 

Фото: асыҡ сығанаҡтан.

Автор:Алһыу Ишемғолова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика