+13 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
20 Сентября , 17:58

Табырға ярҙам итегеҙ!

Октябрьский ҡалаһында 40 йәшлек Ирек Азат улы Сәхибгәрәев юғалған. 16 сентябрҙән бирле уның ҡайҙа булыуы билдәһеҙ.

Табырға ярҙам итегеҙ!Табырға ярҙам итегеҙ!
Табырға ярҙам итегеҙ!

Әлшәй районында 66 йәшлек Марат Мәсғүт улы Әмиров юғалған. 30 июлдән бирле ҡайҙалығы билдәһеҙ.

Стәрлетамаҡта йәшәгән 49 йәшлек Брусенков Иван Анатольевич 10 августа өйөнән сығып киткән һәм кире әйләнеп ҡайтмаған. 

31 июлдә Стәрлетамаҡта юғалған 45 йәшлек Гусев Евгений Владимирович тураһында әлегәсә бер хәбәр ҙә юҡ...

Өфөлә 17 сентябрҙә 58 йәшлек Суслов Александр Вячеславович юғалған.

1 сентябрҙә Күмертау ҡалаһы биләмәһендәге Маячный ауылында юғалған 61 йәшлек Владимир Петрович Павлов һәләк булған. Яҡындарының ауыр ҡайғыһын уртаҡлашабыҙ.

Фото: асыҡ сығанаҡтарҙан.

Табырға ярҙам итегеҙ!
Табырға ярҙам итегеҙ!
Табырға ярҙам итегеҙ!
Табырға ярҙам итегеҙ!
Табырға ярҙам итегеҙ!
Табырға ярҙам итегеҙ!
Табырға ярҙам итегеҙ!
Табырға ярҙам итегеҙ!
Табырға ярҙам итегеҙ!
Табырға ярҙам итегеҙ!
Табырға ярҙам итегеҙ!
Автор:Баныу Ҡаһарманова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика