Табырға ярҙам итегеҙ!

Әлшәй районында 66 йәшлек Марат Мәсғүт улы Әмиров юғалған. 30 июлдән бирле ҡайҙалығы билдәһеҙ.
Стәрлетамаҡта йәшәгән 49 йәшлек Брусенков Иван Анатольевич 10 августа өйөнән сығып киткән һәм кире әйләнеп ҡайтмаған.
31 июлдә Стәрлетамаҡта юғалған 45 йәшлек Гусев Евгений Владимирович тураһында әлегәсә бер хәбәр ҙә юҡ...
Өфөлә 17 сентябрҙә 58 йәшлек Суслов Александр Вячеславович юғалған.
1 сентябрҙә Күмертау ҡалаһы биләмәһендәге Маячный ауылында юғалған 61 йәшлек Владимир Петрович Павлов һәләк булған. Яҡындарының ауыр ҡайғыһын уртаҡлашабыҙ.
Фото: асыҡ сығанаҡтарҙан.