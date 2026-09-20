+21 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
20 Сентября , 07:22

Стәрлетамаҡта һайлаусыларға шарттар булдырылған

   Йәмәғәт матбуғат  үҙәгендә тура эфирҙа     Стәрлетамаҡ ҡалаһынан Анна Идрисова менән Радмир Әмирханов  Йәмәғәт күҙәтеү штабының мобиль мониторинг төркөмөнөң эше хаҡында һөйләне.

Стәрлетамаҡта һайлаусыларға шарттар булдырылғанСтәрлетамаҡта һайлаусыларға шарттар булдырылған
Стәрлетамаҡта һайлаусыларға шарттар булдырылған

   – Беҙҙең мобиль төркөм Стәрлетамаҡ ҡалаһында өсөнсө көн эшләй һәм бөтә һайлау участкалары буйлап йөрөй.  Кампания яҡшы үтә,  кешеләр актив ҡатнаша, ололар күп килә,  мобиль булмаған  граждандар ҙа һайлауҙа ҡатнаша.

   Һайлау комиссиялары  һайлауға ныҡлы әҙерләнгән. Һайлаусылар өсөн мәғлүмәт стендарҙа урынлаштырылған.    Аҙ мобилле граждандар өсөн шарттар булдырылған. Ғөмүмән, һайлаусылар өсөн   уңайлы мөхит тыуҙырылған. Балалар  һәм ата-әсәләр өсөн төрлө саралар ойошторола.

Һайлаусылар менән дә аралаштыҡ, улар  был сараға гражданлыҡ бурысы тип, бик яуаплы ҡарай, – ти улар.  

Фото:Автор фотоһы. 

Автор:Сажиҙә Лотфуллина
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика