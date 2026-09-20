Стәрлетамаҡта һайлаусыларға шарттар булдырылған

– Беҙҙең мобиль төркөм Стәрлетамаҡ ҡалаһында өсөнсө көн эшләй һәм бөтә һайлау участкалары буйлап йөрөй. Кампания яҡшы үтә, кешеләр актив ҡатнаша, ололар күп килә, мобиль булмаған граждандар ҙа һайлауҙа ҡатнаша.
Һайлау комиссиялары һайлауға ныҡлы әҙерләнгән. Һайлаусылар өсөн мәғлүмәт стендарҙа урынлаштырылған. Аҙ мобилле граждандар өсөн шарттар булдырылған. Ғөмүмән, һайлаусылар өсөн уңайлы мөхит тыуҙырылған. Балалар һәм ата-әсәләр өсөн төрлө саралар ойошторола.
Һайлаусылар менән дә аралаштыҡ, улар был сараға гражданлыҡ бурысы тип, бик яуаплы ҡарай, – ти улар.
Фото:Автор фотоһы.