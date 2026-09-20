"Рәхмәт -2026" акцияһында нисә магазин ҡатнаша?

– Рәхмәт акцияһына килгәндә, бөгөн 650 хужалыҡ итеүсе субъект ҡушылды, бөтәһе 1000 нөктә.
Нимәһе яҡшы? Был үҙенә күрә маркетинг алымы. Эшҡыуарҙарға халыҡты йәлеп итеү өсөн яҡшы мөмкинлек. Кешеләр тәүҙә ташлама алыу өсөн килә, һуңынан ташлама булмаһа ла бара. Кеше үҙе йәшәгән урында ғына түгел, ҙур ҡалаларға ла барып, магазиндан үҙенә кәрәкле әйберҙе ала. Әйткәндәй, бер ниндәй теркәлеү ҙә, фото ла кәрәкмәй.
“Рәхмәт” ацияһының әһәмиәте ҙур, тип әйтер инем. Кешеләр шул акцияла ҡатнашыу өсөн генә лә килә. Беҙ төрлө: кемдәрҙер гражданлыҡ бурысын үтәүҙе беренсе урынға ҡуйһа, кемдер шул уҡ акцияла ҡатнашыуҙы ла ҡыҙыҡ күрә. Кешеләр ғаиләһе менән килә һайлауға. Балалар ата-әсәләрен тап ошо ташлама менән файҙаланыу өсөн һайлауға барырға этәрә. Тағы ла шуны билдәләп үтер инем, һуңғы ваҡытта һайлауға йәштәр күпләп йөрөй башланы. Бында ла “Рәхмәт” акцияһының йоғонтоһо баҙыр, тип уйлайым.
Быйыл “Рәхмәт” ташламаға ғына ҡоролған, бер ниндәй бүләктәр ҙә уйнатмайбыҙ. Ташлама ла төрлөсә: 3 проценттан алып 50 процентҡа тиклем. Сауҙа селтәрҙәренә килгәндә, иң беренсе булып “Байрам” магазинын билдәләп үтер инем. Һәр саҡ беҙҙең акцияла бик ихлас ҡатнаша. Быйыл, мәҫәлән, улар тауар алғандан һуң купонды алып ҡалмай. Тимәк, өс көн эсендә көн һайын барып, ташлама менән аҙыҡ-түлек һатып алырға була.
“Рәхмәт” акцияһы өс көн дауам итә. Ниндәйҙер сауҙа үҙәктәре уны ай аҙағына тиклем дә дауам итә.
Фото: "Башинформ".