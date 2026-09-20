+21 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
20 Сентября , 05:17

"Рәхмәт -2026" акцияһында нисә магазин ҡатнаша?

   Башҡортостандың «Алға-Патриот» махсус үҙәге директоры Ринат Хәбиров  һайлау барышында ойошторолған «Рәхмәт-2026» акцияһы тураһында һөйләне.

"Рәхмәт -2026" акцияһында нисә магазин ҡатнаша?"Рәхмәт -2026" акцияһында нисә магазин ҡатнаша?
"Рәхмәт -2026" акцияһында нисә магазин ҡатнаша?

       – Рәхмәт акцияһына килгәндә,  бөгөн 650 хужалыҡ итеүсе субъект ҡушылды, бөтәһе 1000 нөктә.

       Нимәһе яҡшы? Был үҙенә күрә маркетинг  алымы. Эшҡыуарҙарға  халыҡты йәлеп итеү өсөн яҡшы мөмкинлек. Кешеләр тәүҙә ташлама алыу өсөн килә, һуңынан ташлама булмаһа ла бара.  Кеше үҙе йәшәгән урында ғына түгел, ҙур ҡалаларға ла барып, магазиндан үҙенә кәрәкле әйберҙе ала. Әйткәндәй, бер ниндәй теркәлеү ҙә, фото ла кәрәкмәй.

         “Рәхмәт” ацияһының әһәмиәте ҙур, тип әйтер инем. Кешеләр шул акцияла ҡатнашыу өсөн генә лә килә. Беҙ төрлө: кемдәрҙер гражданлыҡ бурысын үтәүҙе беренсе урынға ҡуйһа, кемдер  шул уҡ акцияла ҡатнашыуҙы ла ҡыҙыҡ күрә. Кешеләр ғаиләһе менән килә һайлауға. Балалар ата-әсәләрен тап ошо ташлама менән файҙаланыу өсөн һайлауға барырға этәрә. Тағы ла шуны билдәләп үтер инем, һуңғы ваҡытта һайлауға йәштәр күпләп йөрөй башланы. Бында  ла “Рәхмәт” акцияһының йоғонтоһо баҙыр, тип уйлайым.

       Быйыл “Рәхмәт” ташламаға ғына ҡоролған, бер ниндәй бүләктәр ҙә уйнатмайбыҙ. Ташлама  ла төрлөсә:  3 проценттан алып 50 процентҡа тиклем. Сауҙа селтәрҙәренә килгәндә, иң беренсе булып “Байрам” магазинын билдәләп үтер инем. Һәр саҡ беҙҙең акцияла бик ихлас ҡатнаша. Быйыл, мәҫәлән, улар тауар алғандан һуң купонды алып ҡалмай. Тимәк, өс көн эсендә көн һайын барып, ташлама менән аҙыҡ-түлек һатып алырға була. 

      “Рәхмәт” акцияһы өс көн дауам итә. Ниндәйҙер сауҙа үҙәктәре уны ай аҙағына  тиклем дә дауам итә.

Фото: "Башинформ".

Автор:Сажиҙә Лотфуллина
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика