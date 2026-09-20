+13 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
20 Сентября , 17:00

Партиялар вәкилдәре менән һөйләшеү

Өфөнөң "Торатау" Конгресс-холында урынлашҡан матбуғат үҙәгендә республикала эшләүсе партиялар вәкилдәре менән осрашыу дауам итә. Улар һайлауға әҙерлек, ҡатнашыу, халыҡтың әүҙемлеге тураһында һөйләй.

Партиялар вәкилдәре менән һөйләшеүПартиялар вәкилдәре менән һөйләшеү
Партиялар вәкилдәре менән һөйләшеү

"Ғәҙел Рәсәй" партияһының республика бүлексәһе советы рәйесе Владимир Нагорный белдереүенсә, Дәүләт Думаһының һигеҙенсе саҡырылышында партия фракцияһы эшләне, улар байтаҡ етди закон сығарыуға булышлыҡ итте. 

КПРФ үҙәк комитеты секретары, төбәк партия исемлеген етәкләүсе Александр Ющенко өс көнлөк тауыш биреү системаһын ыңғай баһаланы. Һайлауҙың ҡатмарлы осорҙа үтеүен билдәләне. 

- Бөгөнгө шарттарҙа, илгә ситтән янауҙар булған саҡта, халыҡтың тауыш биреүгә килеүе күҙәтелде. Бөтә илдә күпселек һайлаусы тауыш бирҙе. Тимәк, власҡа ышаныс бар, - тине партия вәкиле.

Фото: автор фотоһы.

 

Автор:Алһыу Ишемғолова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика