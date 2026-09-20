Күршеләрегеҙ подъезда сүп-сар ҡалдырамы?

❶ Тыныс юл менән хәл итергә тырышығыҙ.
Күршегеҙ менән һөйләшегеҙ, дөйөм чатҡа яҙығыҙ, подъездағы иғландар таҡтаһына иҫкәртмә яҙып элегеҙ.
❷ Һөйләшеү ярҙам итмәһә – ҡағиҙә боҙоу осрағын теркәгеҙ. Баҫҡыс майҙансығында йәки ишек төбөндә ятҡан сүп-сарҙы фотоға йә видеоға төшөрөгөҙ.
Кадрҙы эшләгән көн һәм ваҡыт, шулай уҡ фатирҙың ишеге менән һаны күренеп торорға тейеш (һәм аныҡларға ярҙам иткән башҡа билдәләр). Ишек алдында сүп-сар ҡалдырмауҙы һорап, чатҡа яҙған смс-хәбәрҙәрҙең скриншоттарын һаҡлап ҡуйығыҙ.
❸ Идарасы ойошмаға мөрәжәғәт итегеҙ. Йортоғоҙҙо хеҙмәтләндергән идарасы компанияға (йәки торлаҡ милекселәре шәрҡиәтенә) ғариза яҙығыҙ, мәсьәләне аңлатығыҙ һәм фото беркетегеҙ. Милексе йәки ҡуртымсы менән һөйләшеүҙәрен һорағыҙ. Ғаризағыҙҙың күсермәһен һәм идарасы компанияның яуабын һаҡлап ҡуйығыҙ – ул артабан ялыу яҙғанда кәрәк булыуы ихтимал.
❹ Әгәр идарасы компания ярҙам итмәһә һәм подъезға сүп-сар ташлауҙы дауам итһәләр, Роспотребнадзорға ялыу яҙығыҙ. Тәртип боҙоусының йорт, фатир һандарын яҙығыҙ, сүп-сарҙы ниндәй йышлыҡ менән ташлайҙар һәм был нисек ҡамасаулай (насар еҫ, бөжәктәр, юлды ҡаплай). Фото йәки видеоны, идарасы компанияға яҙған ғаризағыҙҙы, күршеләрегеҙ булһа – уларҙан алынған мәғлүмәтте беркетегеҙ. Мөрәжәғәтте нисек йүнәлтергә: vk.cc/d1SCPz
Хәтерегеҙҙә тотоғоҙ, дөйөм ҡулланыуҙағы урындар һәм эвакуация юлдары асыҡ ҡалырға тейеш. Сүп-сарлы муҡсалары – таҙалыҡ йәһәтенән генә түгел, санитар һәм янғын хәүефһеҙлеге буйынса ла ҡурҡыныс тыуҙыра.