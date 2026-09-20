+13 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
20 Сентября , 18:19

Күршеләрегеҙ подъезда сүп-сар ҡалдырамы?

Күршеләр сүп-сар тултырылған муҡсаларҙы даими рәүештә подъезда ҡалдырғанда нимә эшләргә - Башҡортостандың Торлаҡ һәм төҙөлөш буйынса дәүләт комитетында аңлаттылар.

Күршеләрегеҙ подъезда сүп-сар ҡалдырамы?Күршеләрегеҙ подъезда сүп-сар ҡалдырамы?
Күршеләрегеҙ подъезда сүп-сар ҡалдырамы?

❶ Тыныс юл менән хәл итергә тырышығыҙ.
Күршегеҙ менән һөйләшегеҙ, дөйөм чатҡа яҙығыҙ, подъездағы иғландар таҡтаһына иҫкәртмә яҙып элегеҙ.

❷ Һөйләшеү ярҙам итмәһә – ҡағиҙә боҙоу осрағын теркәгеҙ. Баҫҡыс майҙансығында йәки ишек төбөндә ятҡан сүп-сарҙы фотоға йә видеоға төшөрөгөҙ.
Кадрҙы эшләгән көн һәм ваҡыт, шулай уҡ фатирҙың ишеге менән һаны күренеп торорға тейеш (һәм аныҡларға ярҙам иткән башҡа билдәләр). Ишек алдында сүп-сар ҡалдырмауҙы һорап, чатҡа яҙған смс-хәбәрҙәрҙең скриншоттарын һаҡлап ҡуйығыҙ.

❸ Идарасы ойошмаға мөрәжәғәт итегеҙ. Йортоғоҙҙо хеҙмәтләндергән идарасы компанияға (йәки торлаҡ милекселәре шәрҡиәтенә) ғариза яҙығыҙ, мәсьәләне аңлатығыҙ һәм фото беркетегеҙ. Милексе йәки ҡуртымсы менән һөйләшеүҙәрен һорағыҙ. Ғаризағыҙҙың күсермәһен һәм идарасы компанияның яуабын һаҡлап ҡуйығыҙ – ул артабан ялыу яҙғанда кәрәк булыуы ихтимал.

❹ Әгәр идарасы компания ярҙам итмәһә һәм подъезға сүп-сар ташлауҙы дауам итһәләр, Роспотребнадзорға ялыу яҙығыҙ. Тәртип боҙоусының йорт, фатир һандарын яҙығыҙ, сүп-сарҙы ниндәй йышлыҡ менән ташлайҙар һәм был нисек ҡамасаулай (насар еҫ, бөжәктәр, юлды ҡаплай). Фото йәки видеоны, идарасы компанияға яҙған ғаризағыҙҙы, күршеләрегеҙ булһа – уларҙан алынған мәғлүмәтте беркетегеҙ. Мөрәжәғәтте нисек йүнәлтергә: vk.cc/d1SCPz

Хәтерегеҙҙә тотоғоҙ, дөйөм ҡулланыуҙағы урындар һәм эвакуация юлдары асыҡ ҡалырға тейеш. Сүп-сарлы муҡсалары – таҙалыҡ йәһәтенән генә түгел, санитар һәм янғын хәүефһеҙлеге буйынса ла ҡурҡыныс тыуҙыра.

#Аңлатабыҙ_Башҡортостан #ОбъясняемРФ #ОбъясняемБашкортостан

Автор:Баныу Ҡаһарманова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика