Гран-при - ҙур юлдың башы ғына!

…Дөп-дөп-дөп... Залда ата-әсәһе, бала саҡтан бергә уйнап үҫкән “Толпар” футбол командаһы уйынсылары, Мейәстән командалаштары, хеҙмәттәштәре. Уларҙы һынатырға хаҡы юҡ... Көслө шау-шыу аша Вилдан тренерҙың тауышын ишетте:
- Мөйөштө алмаштыр! Төҙәт! Артабан, артабан! Әйләндер! Джеб! Тот-тот! Һул ҡул менән! Афарин, аҡыллыҡас!
Ҡырҡ йылға яҡын тренер булып эшләгән Сергей Собинов тыштан ғына тыныс булып күренде, ә эстән уның да йөрәге Вилдандыҡы менән бергә типкәндер, һәр һуғыуҙы үҙенең тәрбиәләнеүсеһе менән бергә ҡабатлағандыр...
...16 йыл элек Вилданды бокс залына шунда бер аҙ армия алдынан шөғөлләнгән Айнур ағаһы килтерҙе. Үҙем армияла саҡта ҡустымды берәйһе рәнйетеп ҡуймаһын, үҙен-үҙе яҡлай алырлыҡ булһын, тигәндер. Вилданға: “Һиңә бокс мәктәбендә мотлаҡ ошо тренерға яҙылыр кәрәк. Сергей Владимирович бик һәйбәт кеше, тәжрибәле тренер, борсолма”, - тине. Ағаһын тыңлап, хөрмәт итеп үҫкән ҡусты кеше уның һәр һүҙенә ышанды. Айнур алдамағайны – тренер тәүге осрашҡандан оҡшаны. Уның ипле, тыныс һөйләшеүе, баҫым яһамауы, аныҡ күрһәтмәләр биреүе, ҡул аҫтында шөғөлләнгән малайҙарҙы бер команда итеп туплар өсөн походтарға, ярыштарға, төрлө сараларға йөрөтөүе күңеленә ятты...
Ә бит Сергей Владимирович ҡаҡса ғына малайҙы күргәс, артыҡ бер нимәгә лә өмөт итмәне. Хәйер, йоп-йоҡа кәүҙәле, үтә тыйнаҡ, хатта оялсаныраҡ үҫмер балала буласаҡ бокс йондоҙон, иң көслө спортсыларҙың береһен кем тойор, аңлар ине икән?.. Вилданға өндәште:
- Ҡайһы райондан һин?
- Учалы районының Ҡорама ауылынан, - тип әйтә башланы ла малай, тренерҙың ҡаланың ҡайһы районынан булыуын белешкәнен аңланы, шуға ла үҙен төҙәтә һалды, - ә хәҙер Мейәстең шул-шул районынан, алты йыл элек ауылдан бында күсеп килдек.
- Берәй спорт төрө менән шөғөлләнәһеңме?
- Юҡ, - тине. – Ауылда футбол ғына уйнаным...
- Ә нимәгә килдең бында?
- Үҙемде яҡларға өйрәнергә... ҡаршы торорға...
“Һуң килдең балаҡай, иртәрәк кәрәк ине, - тип уйлап ҡуйҙы тренер. - Һинең йәшеңдәгеләр биш йыллап шөғөлләнә, тиҫтәләрсә турнирҙарҙа ҡатнашып өлгөрҙө. Ҡыуып етә алмаҫһың...” Уйҙарын йәшерҙе.
- Ну, ярай, йөрө, әйҙә, - тине битарафыраҡ.
Бер-ике күнекмәнән һуң тренер үҙ фекеренең дөрөҫлөгөнә инанды: бәләкәй генә башҡорт малаҡайында ҡайһы берәүҙәрҙәге кеүек тәбиғәттән бирелгән талант - тиҙлек, координация, рефлекстар юҡ ине.
Шуға ла иғтибар үҙәгенә эләкмәне Вилдан, байтаҡ ваҡыт уңышлыраҡ, һәләтлерәк йәш спортсылар күләгәһендә ҡала бирҙе. Ләкин күпмелер ваҡыттан һуң тренер яңы тәрбиәләнеүсеһенең үтә ныҡышмалы һәм тырыш икәнен күрҙе. Ата-әсәһе лә улдары өсөн йәндәрен фиҙа ҡылырға, һәр яҡлап ярҙам итергә әҙер... Тора-бара Вилдандың иҫ китмәле сыҙамлы булыуына аптыраны – рингта ни тиклем туҡмалһа ла, бирешмәйенсә, һаман һуғышырға ынтылғанында күҙҙәрендә ҡурҡыу, ауыртыныу түгел, тик саялыҡ уты ғына сәсрәп яна ине. Был малаҡай көндән-көн ихтирам уятты - башҡалар ял иткәндә, ул һөрөлөп, баш баҫып үҙе өҫтөндә эшләне лә эшләне: күнекмәләрҙән тыш, таң менән тороп, бассейнда йөҙөргә, велосипедта йөрөргә өлгөрҙө, көн дә йүгерҙе, мәктәптә лә яҡшы өлгәште. Бер ярышҡа китеп барышлай Вилдандың тыуған ауылы янынан үткәндә үҫмер ялҡынланып-ҡабынып китте: “Өйҙө күрәһегеҙме? Унда минең туғандарым йәшәй, йәйгеһен мин уларҙа. Ә анау тауҙы күрәһегеҙме? Мин көн һайын түбәһенә тиклем йүгерҙем, унда бокс менән шөғөлләндем, таш ырғыттым һәм йүгереп ҡайттым”. Ҡорамаға ҡайтып, туғандарына хужалыҡ эштәрендә ярҙамлашҡанын, бирелеп футбол уйнарға яратҡанын һәм тыуған ерен сикһеҙ һөйгәнен шунда белде. Белде лә хайран ҡалды – бындай рухлылыҡты ул көтмәгәйне. Ә Вилдан Минасов тренерҙы ғәжәпләндереүен дауам итте.
6 сентябрҙә генә беренсе тапҡыр залға килгән башҡорт малайы дүрт ай күнекмәләрҙән һуң тәүге ярышында ҡатнашты. Коркино ҡалаһында үткән турнирҙа уны Златоустың спортсыһына ҡаршы ҡуйҙылар. Техник һулаҡай булған, һирәк еңелгән көслө боксеры Вилдандың беренсе ярышы икәнен белгәнгә, уны йәһәт кенә, бер раундта еңергә уйлағандыр, моғайын. Әммә Минасов үтә ныҡ тулҡынланһа ла, тәжрибәһе булмаһа ла, ярышҡа үҙен нисек көйләргә белмәһә лә, бирешергә теләмәй, асырғаланып ҡаршылыҡ күрһәтте. Барыбер еңелде, әлбиттә. Эсе бошобораҡ рингтан сығып, бокс бирсәткәһен сискәс, ғәҙәттә маҡтауҙарға һаран Сергей Владимирович уның ҡулын ирҙәрсә ныҡ ҡыҫты:
- Маладис, Вилдан! Лайыҡлы ҡаршылыҡ күрһәттең!
Ҡулын ҡыҫыуы, һүҙҙәре Вилданды ҡанатландырҙы! “Тимәк, мин булдырам! Тағы ла нығыраҡ, күберәк, ныҡышмалыраҡ шөғөлләнергә кәрәк!” - тип дәртләнде. Беренсе алышты ғүмерлеккә иҫендә ҡалдырып, ике йылдан реванш алды, шунан һуң тағы ла бер тапҡыр Златоуст боксерын еңде.
…Дөп-дөп-дөп... Ҡабырғаһына ярышташының елле “суҡмары” эләкте. Үтә яҡын килгәйне. Ә Вилдан алыҫ арала яҡшы эшләй. Тренер менән алдан төҙөлгән план буйынса килеп сыҡманы, көслө ярышташы раундты үҙенсә бороп ебәрергә маташты. Ләкин Вилдан үҙенең көтөлмәгәнлеге, тиҙ арала алыш алымын үҙгәртеп ебәреүе менән билдәле: ике тапҡыр ярышташының корпусына эләктерҙе, уңдан апперкот һәм шунда уҡ “двоечка” осто – тәүҙә һул йоҙроҡ менән, унан һуң йәшен тиҙлегендә уң ҡул менән тура бәрҙе! Артабан инде ярышташына тын алырға ла ирек бирмәй, дөмбәҫләне генә! Вилдандың ҡулдарының, аяҡтарының, фекерләүенең тиҙлеге, физик көсө раундтан раундҡаса кәмемәй, киреһенсә, артыуы, фантастик сыҙамлығы шаҡ ҡатырғыс ине! Боксерҙы унан ҡотҡарырға ашыҡтылар.
Комментаторҙар кемуҙарҙан: “Минасов ҡайтты!” “Ике йыл элек спорттан киткән Вилдан Минасовты таныйбыҙ!”– тип геү килде. Залды бер һүҙ яңғыратты: “Минасов! Минасов! Минасов!”
...2020 йылдың декабрендә, еңелеүгә дусар булғас, шуны бик ауыр кисерҙе, ярты йыл буйына башынан алып ташлай алмай йонсоно. Судьяларҙың ҡарарын бәхәсле тип таптылар, әммә ул мәлдә уның өсөн был ҡарарҙың ғәҙел булыуы-булмауы мөһим түгел ине - ул барыһын да ташларға теләне. Күнекмәләрҙән әүәлге рәхәтлек, кинәнес алманы, мотивацияны юғалтты. Шул осорҙа спорт карьераһын дауам итергә тренеры һәм ата-әсәһе ярҙам итте.
Ә һуңынан, 2024 йылда, ысынлап ҙур спорттан китергә, боксты ташларға йыйынды. Травмалар ҙа үҙенекен итте, унан да бигерәк рухи йәһәттән арығайны. Русса әйткәндә, “перезагрузка”ға мохтаж ине. Мейәстә төҙөлөш өлкәһендә һөнәре буйынса эшләне (уның ике юғары белеме бар: Көньяҡ Урал дәүләт университетында инженер-төҙөүсегә уҡыһа, Силәбе юғары уҡыу йортонда педагогик белем алды). Бар буш ваҡытын яҡындарына бүлде. Ләкин тиҙ арала нимәлер етмәүен аңланы. Һәр көн бер-береһенә оҡшаш ине, адреналин, маҡсаттарға ынтылыштар етмәне. Спортта һинең билдәле бер ярышташың бар, алыш көнө бар, уға һин бер нисә ай буйына әҙерләнәһең. Нисек әҙерләнергә, нимәне яҡшыртырға, нимә етмәүен беләһең. Спорт ҡомары, ҡыҙыҡһыныуы бар – ярышташың ни тиклем көслө булмаһын, уны еңергә теләйһең. Уның көслө һәм көсһөҙ яҡтарын ҡарайһың, күнекмәләрҙә шөғөлләнәһең. Ә эштә көн һайын барыһы ла бер төрлө... Һәм Вилдан ҡайтанан спортҡа ҡайтырға ниәтләне. Яңынан еңеүҙәр тәмен татырға.
Һәр еңелеүҙе ул бик ауыр кисерә. Уның өсөн ҡатнашыу түгел, ә еңеү мөһим. Башҡаны күңеле ҡабул итмәй. Ҡаты дисциплина, хәлдән тайҙырған күнекмәләр, режим, сәләмәт йәшәү рәүеше – барыһы ла еңеү өсөн. Ул тәбиғәттән талантлы булған боксерҙарҙы күп күрҙе. Ә үҙенең таланты юҡлығын беренсе күнекмәләрҙән, турнирҙарҙан уҡ таныны. Башҡаларға ҡарағанда унлата, йөҙләтә күберәк шөғөлләнергә кәрәклеген аңланы. Тик тырыш хеҙмәт аша, тир түгеп кенә үҫерен, өҫкә ҡалҡырын белде, шуны ҡабул итте. Стрессҡа сыҙамлылыҡ, эске ныҡлыҡ, физик ҡеүәт, ихтыяр көсө бихисап күнекмәләрҙә, алыштарҙа ҡоростай “ҡойолдо”, тәненә, башына эләккән һәр йоҙроҡ һуғыуы аша бер тупҡа уҡмашты. Рингҡа сыҡҡан һайын уны яҡташтары Лидиә Танатова менән Альбина Шәмсетдинова башҡарыуындағы йыр оҙатты: “Онотма – тамырҙарыңда башҡорт ҡаны аға! Көслө халыҡтың уланы һин – онотма!” Онотманы үҙенең башҡорт икәнен Вилдан. Һәр алышта башҡорттарҙың ниндәй көслө, тәүәккәл, сыҙам булыуын күрһәтте. Үҙенең артында ул яҡындарының, дуҫтарының ғына түгел, ә мәңге йәшәйәсәк халҡының ярҙамын, терәген тойҙо. Үҙенең лайыҡлы вариҫ булыуын еңеүҙәре менән раҫланы һәм артабан да раҫлаясаҡ! Шуға ла рефери уның ҡулын тантаналы күтәргәс, иңенә Башҡортостан флагын бәйләгән Вилдан Минасов - RCC Boxing Promotions бокс гран-прийы тарихында еңел ауырлыҡта (61,2 кг-ға тиклем) тәүге еңеүсе: “Эйе, мин ҡайттым!” – тине һәм йылмайҙы.
“Дөп-дөп-дөп” – еңеүсенең йөрәге тибешендә башҡорттарҙың йөрәк тибеше ишетелде. Алға, еңеүсе Вилдан! Алға – яңы еңеүҙәргә!
“Һуңғы алыш, һис шикһеҙ, иң ауыры булды, - тип тәъҫораттары менән бүлеште Вилдан Минасов. - Физик яҡтан да, тактик яҡтан да. Ун раунд - был тотош бер марафон, оло һынау. Бик ауыр һәм ҡатмарлы булһа ла, бындай алыш минең өсөн ҙур әһәмиәткә эйә. Уны тулыһынса үтеүемә шатмын. Тигран - бик лайыҡлы ярышташ, ныҡлы, рухлы егет. Ул ҡоростан яһалған кеүек: кәүҙәһе лә, башы ла, ҡулдары ла, яурындары ла. Уны “бәреп” үтерлек түгел... Ошо еңеүҙән һуң мин ҙур алыштарға әҙермен тип әйтә алам. Уйлауымса, 2027 йылда WBA-ның топ-15 исемлегендәгеләрҙең береһе менән һуғышырға мөмкин. Алыш ваҡытында үҙемде физик яҡтан яҡшы тойҙом. Әле карьерамдағы иң яҡшы физик формала мин. Әле булһа рәсми эшемде спорт карьераһы, профессиональ спорт, ғаилә тормошо һәм көнкүреш мәшәҡәттәре менән бергә алып барырға тура килә. Ҡыҙыма ни бары ярты йәш, уның менән дә ваҡыт үткәрге килә, хәҙер мәшәҡәттәр ҙә күпкә күберәк, әммә мин барыбер ике-өс йыл элеккегә ҡарағанда үҙемдең иң яҡшы версиямда булыуға өлгәштем. Физик яҡтан да, рухи яҡтан да мин ҙур алыштарға әҙермен”.
Фотоларҙа: Вилдан Минасовтың ғаиләһе.
Уның менән һәр ваҡыт алыш ваҡытында ринг мөйөшөндә булған команда.
Фото: Марс Батыршин, “RCC Boxing Promotions” компанияһының матбуғат хеҙмәте.