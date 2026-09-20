+13 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
20 Сентября , 15:15

Әүҙемлек күрһәтелгән

РФ Дәүләт Думаһына депутаттар һайлау көнө тамамланмаҫ элек үк Үҙәк һайлау комиссияһы халыҡтың әүҙемлеген билдәләне.

Әүҙемлек күрһәтелгәнӘүҙемлек күрһәтелгән
Әүҙемлек күрһәтелгән

РФ ЦИК мәғлүмәттәре буйынса, Мәскәү ваҡыты менән 15:14 сәғәткә үк бөтә һайлаусыларҙың 51,72 проценты тауыш биргән. Был 2021 йылғы һайлауҙың йомғаҡлау күрһәткесенән юғарыраҡ.

фото: асыҡ сығанаҡтан.

Автор:Алһыу Ишемғолова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика