Һүҙ - блогер күҙәтеүселәргә

Нуриза Сабирйәнова әйтеүенсә, Балаҡатай районының Үтәш ауылында һайлау бик күңелле бара. Мәҙәниәт йорто "Көҙгө уңыш" байрамы ойошторған. "Иң матур гөлләмә", "Иң тәмле бәлеш" һәм башҡа конкурстар үткән. Тәүге тапҡыр һайлауға килгән йәштәргә бүләк тапшырғандар.
Аделина Ғәлиева ла Йәрмәкәйҙәге матур атмосфера тураһында һөйләп үтте. Район мәҙәниәт йорто артистары концерт программаһы күрһәткән. Ул шулай уҡ "Рәхмәт" акцияһына ҡушылған шәхси эшҡыуарҙарына рәхмәт әйтеп үтте.
Эльза Самойлова бөгөн Нефтекама ҡалаһының 455-се участкаһында эшләй. "Быйыл ғаилә ағзалары менән килеүселәр күп булыуы шатландыра", - тине ул.