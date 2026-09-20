+13 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
20 Сентября , 11:43

Һүҙ - блогер күҙәтеүселәргә

Журналистар Балаҡатай, Йәрмәкәй райондарында һәм Нефтекама ҡалаһы һайлау участоктарында эшләүсе блогерҙар менән бәйләнешкә сыҡты.  

Һүҙ - блогер күҙәтеүселәргәҺүҙ - блогер күҙәтеүселәргә
Һүҙ - блогер күҙәтеүселәргә

Нуриза Сабирйәнова әйтеүенсә, Балаҡатай районының Үтәш ауылында һайлау бик күңелле бара. Мәҙәниәт йорто "Көҙгө уңыш" байрамы ойошторған. "Иң матур гөлләмә", "Иң тәмле бәлеш" һәм башҡа конкурстар үткән. Тәүге тапҡыр һайлауға килгән йәштәргә бүләк тапшырғандар.

Аделина Ғәлиева ла Йәрмәкәйҙәге матур атмосфера тураһында һөйләп үтте. Район мәҙәниәт йорто артистары концерт программаһы күрһәткән. Ул шулай уҡ "Рәхмәт" акцияһына ҡушылған шәхси эшҡыуарҙарына рәхмәт әйтеп үтте.

Эльза Самойлова бөгөн Нефтекама ҡалаһының 455-се участкаһында эшләй. "Быйыл ғаилә ағзалары менән килеүселәр күп булыуы шатландыра", - тине ул.

 

 

Автор:Гөлнур Ҡыуатова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика