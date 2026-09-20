+13 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
20 Сентября , 18:00

Бер нәмәгә ҡарамаҫтан халыҡ әүҙем булды

Киң мәғлүмәт саралары вәкилдәре менән осрашыуға эксперттар ҙа ҙур теләк менән килә. Был юлы ла тап шулай булды. 

Бер нәмәгә ҡарамаҫтан халыҡ әүҙем булдыБер нәмәгә ҡарамаҫтан халыҡ әүҙем булды
Бер нәмәгә ҡарамаҫтан халыҡ әүҙем булды

Йәмәғәт матбуғат үҙәгенә килеүселәр араһында Өфө дәүләт нефть техник университеты доценты, политолог, сәйәсәт фәндәре кандидаты Артур Сөләймәнов та бар.
Белгес фекеренсә, республикабыҙ һайлауҙы лайыҡлы үткәрҙе. Халыҡтың әүҙемлек күрһәтеүе лә юҡҡа ғына түгел.
– Һайлаусыларҙың 40 проценты ауылда йәшәй. Ғәҙәттә, улар һайлауҙы бик етди ҡабул итә һәм был саранан ҡалмай. Был – беҙҙең төбәккә хас тенденция, – тине политолог.
Гражданлыҡ институттарын үҫтереү, мәғлүмәт сәйәсәте һәм дин эштәре буйынса комитеты рәйесенең беренсе урынбаҫары Шамил Вәлиев өс көнгә һуҙылған тауыш биреүгә ҡарата фекерен белдерҙе:
– Был хәүефһеҙлек мәсьәләһе. Уңайлы. Ковид ваҡытында башланғайны, шулай дауам итергә булдылар. Башҡортостан Башлығы алдан билдәләгәнсә, Барыһы ла Еңеү өсөн девизы менән үтте һайлауҙар.
Эксперттар һайлаусыларҙың әүҙемлеге, РФ Дәүләт Думаһына һәм Өфө ҡалаһы Советына һайлау кампанияһы үҙенсәлектәре ураһында һөйләне.
Кандидаттарҙың программаһы, тауыш биреүҙең тәүге һөҙөмтәләренә үҙ-фекер ҡарашын политолог, Өфө фән һәм технологиялар университеты уҡытыусыһы Арсен Шәйәхмәтов та еткерҙе.

Автор:Алһыу Ишемғолова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика