Бер нәмәгә ҡарамаҫтан халыҡ әүҙем булды

Йәмәғәт матбуғат үҙәгенә килеүселәр араһында Өфө дәүләт нефть техник университеты доценты, политолог, сәйәсәт фәндәре кандидаты Артур Сөләймәнов та бар.
Белгес фекеренсә, республикабыҙ һайлауҙы лайыҡлы үткәрҙе. Халыҡтың әүҙемлек күрһәтеүе лә юҡҡа ғына түгел.
– Һайлаусыларҙың 40 проценты ауылда йәшәй. Ғәҙәттә, улар һайлауҙы бик етди ҡабул итә һәм был саранан ҡалмай. Был – беҙҙең төбәккә хас тенденция, – тине политолог.
Гражданлыҡ институттарын үҫтереү, мәғлүмәт сәйәсәте һәм дин эштәре буйынса комитеты рәйесенең беренсе урынбаҫары Шамил Вәлиев өс көнгә һуҙылған тауыш биреүгә ҡарата фекерен белдерҙе:
– Был хәүефһеҙлек мәсьәләһе. Уңайлы. Ковид ваҡытында башланғайны, шулай дауам итергә булдылар. Башҡортостан Башлығы алдан билдәләгәнсә, Барыһы ла Еңеү өсөн девизы менән үтте һайлауҙар.
Эксперттар һайлаусыларҙың әүҙемлеге, РФ Дәүләт Думаһына һәм Өфө ҡалаһы Советына һайлау кампанияһы үҙенсәлектәре ураһында һөйләне.
Кандидаттарҙың программаһы, тауыш биреүҙең тәүге һөҙөмтәләренә үҙ-фекер ҡарашын политолог, Өфө фән һәм технологиялар университеты уҡытыусыһы Арсен Шәйәхмәтов та еткерҙе.