Башҡортостан халҡының әүҙемлеге берҙәмлектән килә

Мәҫәлән, Кеше хоҡуҡтары һәм граждандар йәмғиәтен институтын үҫтереү буйынса БР Башлығы ҡарамағындағы совет рәйесе Зөлфиә Ғайсина үҙ фекерҙәре менән уртаҡлашты һәм журналистар биргән һорауҙарға яуап бирҙе.
–Республикала һайлауҙар буйынса барыһы ла яҡшы бара. Был алдан көслө әҙерлек алып барылыуҙың һөҙөмтәһе. Күҙәтеүселәргә уҡыуҙар үткәрелде. Тәртип боҙоуҙар юҡ. Уларҙың булыуы мөмкин дә түгел. Һуңғы йылдарҙа илебеҙҙә һәм беҙҙең республикабыҙҙа берҙәмлек тураһында күп әйтелә. Башҡортостан халҡының әүҙемлеге ошо берҙәмлектән дә киләлер. Әлеге еңел булмаған осрҙа беҙ берләшеп, донъя йәмғәиәтенә үҙебеҙҙең берҙәмлекте күрһәтергә тейешбеҙ, – тине ул.
Зөлфиә Риф ҡыҙы депутатлыҡҡа кандидат булараҡ, һайлауҙарҙа ҡатнашыу тәжрибәһе менән дә уратҡлашты:
– Дүрт тапҡыр һайлауҙа ҡатнаштым. Беренсеһендә үҙ белдегем менән, бер ниндәй әҙерлекһеҙ БР Дәүләт йыйылышына депутатлыҡҡа дәғүә иткәйнем. Әлбиттә, ул уңышһыҙ булды. Икенсе тапҡыр 2019 йылда Башҡортостан Республикаһы Башлығын һайланыҡ. Унда ҡатнашып, билдәле кимәдә тауыш йыя алдым. Өсөнсө тапҡыр РФ Дәүләт Думаһына һайлауҙарҙа ҡатнаштым. Шулай уҡ уңышһыҙ тәжрибә генә булды ул. Һәм дүртенсе тапҡыр БР Дәүләт Йыйылышына депутатлыҡҡа һайлауҙа ҡатнаштым һәм, күреүегеҙсә, мин БР Дәүләт Йыйылышы – Ҡоролтай депутаты.
Фото:Автор фотоһы.