+21 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
20 Сентября , 04:42

Башҡортостан халҡының әүҙемлеге берҙәмлектән килә

Һайлауҙың өсөнсө көнөндә Йәмәғәт матбуғат үҙәгендә эксперттар менән фекер алышыуҙар дауам итте.

Башҡортостан халҡының әүҙемлеге берҙәмлектән киләБашҡортостан халҡының әүҙемлеге берҙәмлектән килә
Башҡортостан халҡының әүҙемлеге берҙәмлектән килә

   Мәҫәлән, Кеше хоҡуҡтары һәм  граждандар йәмғиәтен институтын үҫтереү буйынса  БР Башлығы ҡарамағындағы совет рәйесе Зөлфиә Ғайсина үҙ фекерҙәре менән уртаҡлашты һәм журналистар биргән һорауҙарға яуап бирҙе.    

     –Республикала һайлауҙар буйынса барыһы ла яҡшы бара.  Был алдан көслө әҙерлек алып барылыуҙың һөҙөмтәһе. Күҙәтеүселәргә уҡыуҙар үткәрелде. Тәртип боҙоуҙар юҡ. Уларҙың булыуы  мөмкин дә түгел.  Һуңғы йылдарҙа илебеҙҙә һәм беҙҙең республикабыҙҙа берҙәмлек тураһында күп әйтелә.  Башҡортостан халҡының әүҙемлеге  ошо берҙәмлектән  дә киләлер. Әлеге еңел булмаған осрҙа беҙ берләшеп, донъя йәмғәиәтенә үҙебеҙҙең берҙәмлекте күрһәтергә тейешбеҙ, – тине ул.  

    Зөлфиә Риф ҡыҙы депутатлыҡҡа кандидат булараҡ, һайлауҙарҙа ҡатнашыу тәжрибәһе менән дә уратҡлашты:

    – Дүрт тапҡыр һайлауҙа ҡатнаштым. Беренсеһендә үҙ белдегем менән, бер ниндәй әҙерлекһеҙ БР Дәүләт йыйылышына депутатлыҡҡа дәғүә иткәйнем. Әлбиттә, ул уңышһыҙ булды. Икенсе тапҡыр 2019 йылда Башҡортостан Республикаһы Башлығын һайланыҡ. Унда ҡатнашып,  билдәле кимәдә тауыш йыя алдым. Өсөнсө тапҡыр РФ Дәүләт Думаһына һайлауҙарҙа ҡатнаштым. Шулай уҡ уңышһыҙ тәжрибә генә булды ул. Һәм дүртенсе тапҡыр БР Дәүләт Йыйылышына депутатлыҡҡа һайлауҙа ҡатнаштым һәм, күреүегеҙсә, мин БР Дәүләт Йыйылышы – Ҡоролтай депутаты.

Фото:Автор фотоһы. 

Автор:Сажиҙә Лотфуллина
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика