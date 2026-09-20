+21 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
20 Сентября , 09:08

Башҡортостан - дуҫлыҡ иле

һайлауҙарҙа республикабыҙҙың һәр милләт вәкиле ҙур теләк менән ҡатнаша. Был турала йәмәғәт матбуғат үҙәгенең фекер алышыу майҙанында һөйләштеләр.  

Башҡортостан - дуҫлыҡ илеБашҡортостан - дуҫлыҡ иле
Башҡортостан - дуҫлыҡ иле

Фекер алышыуҙа Бөтә донъя башҡорттары ҡоролтайы рәйесе Юлдаш Йосопов, Халыҡтар дуҫлығы йорто директоры Эльмира Саматова, "Башҡортостан рустары соборы" ойошмаһы рәйесе урынбаҫары Пчелинцев, "Эрвел Марий" төбәк мари милли-мәҙәни автономияһы рәйесе Радион Плотников, Башҡортостан татарҙары төбәк ойошмаһының идара ағзаһы Фаил Фәтхетдинов һәм "Канаш" сыуаш телен һәм традицияларын һаҡлау буйынса ойошма рәйесе Николай Иванов ҡатнашты.

Улар балыһы ла республикала төрлө милләт вәкилдәренең үҙ-ара татыу йәшәүен билдәләне. Һайлау участкаларына улар милли кейемдәрҙә килеүе, үҙ халыҡтарының йыр-моңдарын яңғыратыуы тураһында ла әйтеп үттеләр.

 

 

Автор:Гөлнур Ҡыуатова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика