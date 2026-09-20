Башҡортостан - дуҫлыҡ иле

Фекер алышыуҙа Бөтә донъя башҡорттары ҡоролтайы рәйесе Юлдаш Йосопов, Халыҡтар дуҫлығы йорто директоры Эльмира Саматова, "Башҡортостан рустары соборы" ойошмаһы рәйесе урынбаҫары Пчелинцев, "Эрвел Марий" төбәк мари милли-мәҙәни автономияһы рәйесе Радион Плотников, Башҡортостан татарҙары төбәк ойошмаһының идара ағзаһы Фаил Фәтхетдинов һәм "Канаш" сыуаш телен һәм традицияларын һаҡлау буйынса ойошма рәйесе Николай Иванов ҡатнашты.
Улар балыһы ла республикала төрлө милләт вәкилдәренең үҙ-ара татыу йәшәүен билдәләне. Һайлау участкаларына улар милли кейемдәрҙә килеүе, үҙ халыҡтарының йыр-моңдарын яңғыратыуы тураһында ла әйтеп үттеләр.