Һайлау штабтары менән брифингтар башланды

Журналистарҙың һорауҙарына ЛДПР вәкиле - партияның Башҡортостандағы бүлексәһе аппараты етәксеһе Ләйсән Ғарипова яуап бирҙе. Уның билдәләүенсә, сәйәси партия һайлауға аныҡ пландар, программа менән килгән. Уңышҡа өлгәшеүҙәренә өмөттәре ҙур.
Шулай уҡ "Яңы кешеләр" партияһының урындағы бүлексәһе советы секретары Руслан Дәүләтшин әйтеүенсә, улар сәйәси аренала яңылар түгел, бығаса Дәүләт Думаһында депутаттары эшләне, һәм һөҙөмтәле.
- Шуныһы мөһим, илебеҙ ныҡ булһын! Беҙ еңеүгә ышанабыҙ! - тине Дәүләтшин. - Һайлауҙа тауыш биреүселәрҙең етерлек тауышын алырбыҙ, тип уйлайбыҙ. Беҙҙең партия һәр комитетта эшләһә, яҡшы буласаҡ.
"Йәшелдәр" Рәсәй экология партияһының республика бүлексәһе советы етәксеһе Руфина Шаһапова ла журналистар алдында сығыш яһаны. Улар һайлауҙа ҙур программа һәм күп кандидат менән ҡатнашҡан. Улар үткән саҡырылышта РФ Дәүләт Думаһында фракция булараҡ эшләмәне, әммә буласаҡтарына өмөттәре бар.
Фото: автор фотоһы.