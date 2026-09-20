+13 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
20 Сентября , 16:20

Һайлау штабтары менән брифингтар башланды

Тауыш биреү тамамланды, ә Өфөлә матбуғат үҙәге эшен дауам итә. Әлеге минуттарҙа Конгресс-холға төрлө партия вәкилдәре килә.

Һайлау штабтары менән брифингтар башландыҺайлау штабтары менән брифингтар башланды
Һайлау штабтары менән брифингтар башланды

Журналистарҙың һорауҙарына ЛДПР вәкиле - партияның Башҡортостандағы бүлексәһе аппараты етәксеһе Ләйсән Ғарипова яуап бирҙе. Уның билдәләүенсә, сәйәси партия һайлауға аныҡ пландар, программа менән килгән. Уңышҡа өлгәшеүҙәренә өмөттәре ҙур.

Шулай уҡ "Яңы кешеләр" партияһының урындағы бүлексәһе советы секретары Руслан Дәүләтшин әйтеүенсә, улар сәйәси аренала яңылар түгел, бығаса Дәүләт Думаһында депутаттары эшләне, һәм һөҙөмтәле. 

- Шуныһы мөһим, илебеҙ ныҡ булһын! Беҙ еңеүгә ышанабыҙ! - тине Дәүләтшин. - Һайлауҙа тауыш биреүселәрҙең етерлек тауышын алырбыҙ, тип уйлайбыҙ. Беҙҙең партия һәр комитетта эшләһә, яҡшы буласаҡ.

"Йәшелдәр" Рәсәй экология партияһының республика бүлексәһе советы етәксеһе Руфина Шаһапова ла журналистар алдында сығыш яһаны. Улар һайлауҙа ҙур программа һәм күп кандидат менән ҡатнашҡан. Улар үткән саҡырылышта РФ Дәүләт Думаһында фракция булараҡ эшләмәне, әммә буласаҡтарына өмөттәре бар.

Фото: автор фотоһы.

Автор:Алһыу Ишемғолова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика