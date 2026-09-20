+13 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
20 Сентября , 16:40

"Һайлауға етди әҙерләндек"

Башҡортостан журналистарының матбуғат үҙәгенә осрашыуға килеүсе партия вәкилдәре барыһы ла тап шулай тине. Әлбиттә, әҙерлек мөһим.

"Һайлауға етди әҙерләндек""Һайлауға етди әҙерләндек"
"Һайлауға етди әҙерләндек"

"Родина" сәйәси партияһының республика бүлексәһе рәйесе Арсений Маслов һүҙҙәренсә, улар һайлаусылар менән йыш осраша, был тауыш биреүҙәр алдынан да әүҙем эшләгәндәр. 

"Рәсәй пенсионерҙары партияһы социаль ғәҙеллек өсөн" партияһының Башҡортостандағы бүлексәһенән 3-сө бер мандатлы Өфө округынан кандидат Роберт Ваһапов һайлауҙарҙы ҙур ваҡиға тип ҡабул итә, был юлы ла тауыш бирергә ғаиләһе менән барған, ейәнсәре тәүге тапҡыр һайлаған.

"Кеше бер саҡырылышта ғына депутат булырға тейеш", - тигән фекерҙә ул. Был осорҙа ныҡлы эшләргә, закон сығарырға, уны ғәмәлгә ашырырға өлгөрөргә кәрәк. Кандидаттарға ла талаптары юғары. Әйткәндәй, улар өсөн 95 йәшлек һайлаусы ла тауыш биргән.

"Берҙәм Рәсәй" партияһының төбәк бүлексәһе башҡарма комитеты етәксеһе Александр Мельников өс көн тауыш биреүҙе ыңғай баһаланы. Шулай уҡ алдан тауыш биреү - партияның эске праймеризы - тураһында һөйләне. Унда һайлаусыларҙан наказдар йыйылған. Кампания барышында ла халыҡ менән осрашыуҙарҙы көтөп алғандар.

Партиянан кандидаттарға килгәндә, Мельников ҡатын-ҡыҙҙарҙың да күп булыуын әйтте, сама менән 40-45 процент.

 

Фото: автор фотоһы.

Автор:Алһыу Ишемғолова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика