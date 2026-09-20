Һайлауҙа 13 меңдән ашыу йәмәғәт күҙәтеүсеһе эшләй

– Беҙ өсөнсө көн һайлау участкаларында эшләйбеҙ. Һайлауға 13 меңдән ашыу күҙтеүсе әҙерләнде. Йоманан алып иртәнән кискә тиклем дежурлыҡ итәбеҙ, шулай уҡ төндә лә. Бынан тыш, 100 күҙәтеүсе-блогер өсөн семинарҙар үткәрелде. Улар һайлау участкаларынан туранан-тура репортаждар алып бара. Тағы ла беҙҙең колл-үҙәк эшләй, унда эксперттар дежурлыҡ итә. Һайлау башланғандан алып, бөтәһе 12000 смс-хәбәр алдыҡ. Бер генә мөрәжәғәт тә иғтибарһыҙ ҡалмай, кәрәк икән, юристарҙы ла йәлеп итәбеҙ. Хәбәрҙәр төрлө, иң күбеһе һайлауҙарҙағы хәл-торош тураһында һөйләйҙәр, һорауҙар бирәләр, теләктәрен еткерәләр.
Фото:Автор фотоһы.