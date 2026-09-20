+21 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
20 Сентября , 07:43

Һайлауҙа 13 меңдән ашыу йәмәғәт күҙәтеүсеһе эшләй

БР Йәмәғәт Палатаһы рәйесе урынбаҫары  Рәмил Рәхимов РФ Дәүләт Думаһына һайлауҙа күҙәтеүселәрҙең эше менән таныштырҙы.

Һайлауҙа 13 меңдән ашыу йәмәғәт күҙәтеүсеһе эшләйҺайлауҙа 13 меңдән ашыу йәмәғәт күҙәтеүсеһе эшләй
Һайлауҙа 13 меңдән ашыу йәмәғәт күҙәтеүсеһе эшләй

     – Беҙ өсөнсө көн һайлау участкаларында эшләйбеҙ. Һайлауға 13 меңдән ашыу күҙтеүсе әҙерләнде. Йоманан алып иртәнән кискә тиклем дежурлыҡ итәбеҙ, шулай уҡ төндә лә.  Бынан тыш, 100 күҙәтеүсе-блогер  өсөн семинарҙар үткәрелде. Улар һайлау участкаларынан туранан-тура репортаждар алып бара. Тағы ла  беҙҙең колл-үҙәк эшләй, унда  эксперттар  дежурлыҡ итә. Һайлау башланғандан алып, бөтәһе 12000 смс-хәбәр алдыҡ.  Бер генә мөрәжәғәт тә иғтибарһыҙ ҡалмай, кәрәк икән, юристарҙы ла йәлеп итәбеҙ. Хәбәрҙәр төрлө, иң күбеһе һайлауҙарҙағы хәл-торош тураһында һөйләйҙәр, һорауҙар бирәләр, теләктәрен еткерәләр.

Фото:Автор фотоһы. 

Автор:Сажиҙә Лотфуллина
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика