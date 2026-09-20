Аҡсалата компенсация

Ялдың бер өлөшөн аҡсалата компенсациялау тик йыллыҡ түләүле ялы 28 календарь көндән артҡан хеҙмәткәрҙәргә генә рөхсәт ителә (РФ Хеҙмәт кодексының 126-сы статьяһы). Йәғни, һүҙ бер нисә йыл буйына йыйылған көндәр тураһында түгел, ә бер эш йылы өсөн бирелгән ял оҙайлығы хаҡында бара.
Мәҫәлән, әгәр вазифағыҙ буйынса йылына 30 көн ял ҡаралған икән, шуның 2 көнөн генә аҡса менән алмаштырырға мөмкин. Әгәр һеҙгә 28 көн ял ҡаралһа, уны эшләгән осорҙа компенсация менән алмаштырыу тыйыла, был көндәрҙе ял итеп үткәрергә кәрәк.
Әммә ялдың бер өлөшөн аҡса менән алмаштырыу мөмкин булмаған хеҙмәткәрҙәр категорияһы ла бар. Улар — йөклө ҡатын-ҡыҙҙар, 18 йәше тулмаған хеҙмәткәрҙәр һәм зыянлы производствола эшләүселәр (РФ Хеҙмәт кодексының 126-сы статьяһы, 3-сө өлөшө).
Эштән киткәндә эш биреүсе хеҙмәткәр файҙаланмаған барлыҡ ял көндәре өсөн компенсация түләргә бурыслы (норма йылына 28 көндән артыу-артмауына ҡарамаҫтан).
Ике йыл рәттән йыллыҡ түләүле ял бирмәү тыйыла.