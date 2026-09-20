+13 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
20 Сентября , 18:22

Аҡсалата компенсация

Эшләгән ваҡытта файҙаланылмаған түләүле ял өсөн аҡсалата компенсация алырға мөмкинме? Башҡортостан буйынса Дәүләт хеҙмәт инспекцияһы белгестәре аңлатты.

Аҡсалата компенсацияАҡсалата компенсация
Аҡсалата компенсация

Ялдың бер өлөшөн аҡсалата компенсациялау тик йыллыҡ түләүле ялы 28 календарь көндән артҡан хеҙмәткәрҙәргә генә рөхсәт ителә (РФ Хеҙмәт кодексының 126-сы статьяһы). Йәғни, һүҙ бер нисә йыл буйына йыйылған көндәр тураһында түгел, ә бер эш йылы өсөн бирелгән ял оҙайлығы хаҡында бара.

Мәҫәлән, әгәр вазифағыҙ буйынса йылына 30 көн ял ҡаралған икән, шуның 2 көнөн генә аҡса менән алмаштырырға мөмкин. Әгәр һеҙгә 28 көн ял ҡаралһа, уны эшләгән осорҙа компенсация менән алмаштырыу тыйыла, был көндәрҙе ял итеп үткәрергә кәрәк.

Әммә ялдың бер өлөшөн аҡса менән алмаштырыу мөмкин булмаған хеҙмәткәрҙәр категорияһы ла бар. Улар — йөклө ҡатын-ҡыҙҙар, 18 йәше тулмаған хеҙмәткәрҙәр һәм зыянлы производствола эшләүселәр (РФ Хеҙмәт кодексының 126-сы статьяһы, 3-сө өлөшө).

Эштән киткәндә эш биреүсе хеҙмәткәр файҙаланмаған барлыҡ ял көндәре өсөн компенсация түләргә бурыслы (норма йылына 28 көндән артыу-артмауына ҡарамаҫтан).

Ике йыл рәттән йыллыҡ түләүле ял бирмәү тыйыла.

#Аңлатабыҙ_Башҡортостан #ОбъясняемРФ #ОбъясняемБашкортостан

Автор:Баныу Ҡаһарманова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика