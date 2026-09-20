97 йәшлек тыл ветераны үҙ тауышын бирҙе

Юлдаш ауылының комиссия ағзалары бөгөн оло йәштәге олатай-инәйҙәрҙең өйҙәренә йөрөп сыҡҡан. 80 йәште үткән туғыҙ кеше уларҙы ихлас ҡаршы алған, көтөп тороуҙарын әйткән.
Ә ауылдың берҙән бер тыл ветераны Фәтхиъямал Кәлимулла ҡыҙы Ишеғоловаға 97 йәш. Ул да үҙенең тауышын биреп, матур киләсәккә өмөттәр бағалауын еткергән.
- Беҙҙең быуын һуғыш йылдары һәм унан һуңғы осорҙоң ауырлығын күрҙе. Ейән-ейәнсәрҙәребеҙгә ул афәт килмәһен ине. Шуға ла хәрби операцияның тиҙерәк тамамланыуына өмөт итәм. Илебеҙгә, донъяларға именлек килһен, тип теләйем. - тине ул изге теләктәрен еткереп.