+13 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
20 Сентября , 11:08

97 йәшлек тыл ветераны үҙ тауышын бирҙе

Ейәнсура районыныда һайлауҙар ғәҙәти режимда бара. Һайлаусыларҙың күпселеге үҙ бурысын үтәгән дә инде.  

97 йәшлек тыл ветераны үҙ тауышын бирҙе97 йәшлек тыл ветераны үҙ тауышын бирҙе
97 йәшлек тыл ветераны үҙ тауышын бирҙе

Юлдаш ауылының комиссия ағзалары бөгөн оло йәштәге олатай-инәйҙәрҙең өйҙәренә йөрөп сыҡҡан. 80 йәште үткән туғыҙ кеше уларҙы ихлас ҡаршы алған, көтөп тороуҙарын әйткән.

Ә ауылдың берҙән бер тыл ветераны Фәтхиъямал Кәлимулла ҡыҙы Ишеғоловаға 97 йәш. Ул да үҙенең тауышын биреп, матур киләсәккә өмөттәр бағалауын еткергән.

- Беҙҙең быуын һуғыш йылдары һәм унан һуңғы осорҙоң ауырлығын күрҙе. Ейән-ейәнсәрҙәребеҙгә ул афәт килмәһен ине. Шуға ла хәрби операцияның тиҙерәк тамамланыуына өмөт итәм. Илебеҙгә, донъяларға именлек килһен, тип теләйем. - тине ул изге теләктәрен еткереп.

 

 

Автор:Гөлнур Ҡыуатова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика