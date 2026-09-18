+7 °С
Ясно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
18 Сентября , 18:26

Йорт ҡоштарын тамғалау тураһында

Йорт ҡоштарын тамғалау тураһында нимә белергә кәрәк - Башҡортостан Республикаһының Ветеринария буйынса дәүләт комитетында аңлаттылар. Шәхси ярҙамсы хужалыҡтар йорт ҡоштарын дәүләт иҫәбенә ҡуйырға бурыслы.

Йорт ҡоштарын тамғалау тураһындаЙорт ҡоштарын тамғалау тураһында
Йорт ҡоштарын тамғалау тураһында

Әгәр һеҙҙең хужалыҡта 10-дан ашыу тауыҡ, өйрәк, ҡаҙ һәм башҡа ҡош-ҡорт аҫралһа - закон буйынса уларҙы 2026 йылдың 1 сентябренә тиклем иҫәпкә ҡуйырға кәрәк ине. Был район ветеринария хеҙмәте аша эшләнә.

Иҫәп "Хорриот" системаһында алып барыла. Бөтә ҡош-ҡорт, төрҙәргә бүленмәйсә, иҫәпкә алына.

Хужалыҡта 10-дан кәмерәк икән - йорт ҡоштарын 2029 йылдың 1 сентябренә тиклем иҫәпкә ҡуйырға була.

✏ Нисек тамғаларға

Тамғалатыу дөйөм - бөтә өйөргә бер һан, һәр ҡошҡа айырым чип кәрәкмәй. Индивидуаль тамғалатыу хужаның теләге буйынса эшләнеүе ихтимал. Иҫәпкә алыу һаны ҡош аҫралған бина йәки майҙансыҡта таблоға яҙып ҡуйыла.

📅 Мөҙҙәттәр

Ҡош-ҡортто моронлап сыҡҡандан һуң 7 көндән дә һуңға ҡалмай тамғалатырға кәрәк.

Иғтибар итегеҙ, РФ Административ хоҡуҡ боҙоуҙар кодексы 10.6 статьяһына ярашлы, иҫәпкә ҡуймаған өсөн 500 һумдан 1000 һумға тиклем штраф янай.

📍Ветеринария хеҙмәте бәйләнештәре: vk.cc/cda9R2

Рәсәй Хөкүмәтенең 2023 йылдың 5 апрелендәге 550-се ҡарары: vk.cc/d1N6eA

#Аңлатабыҙ_Башҡортостан#ОбъясняемРФ#ОбъясняемБашкортостан

Автор:Баныу Ҡаһарманова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика