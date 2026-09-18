Йорт ҡоштарын тамғалау тураһында

Әгәр һеҙҙең хужалыҡта 10-дан ашыу тауыҡ, өйрәк, ҡаҙ һәм башҡа ҡош-ҡорт аҫралһа - закон буйынса уларҙы 2026 йылдың 1 сентябренә тиклем иҫәпкә ҡуйырға кәрәк ине. Был район ветеринария хеҙмәте аша эшләнә.
Иҫәп "Хорриот" системаһында алып барыла. Бөтә ҡош-ҡорт, төрҙәргә бүленмәйсә, иҫәпкә алына.
Хужалыҡта 10-дан кәмерәк икән - йорт ҡоштарын 2029 йылдың 1 сентябренә тиклем иҫәпкә ҡуйырға була.
Нисек тамғаларға
Тамғалатыу дөйөм - бөтә өйөргә бер һан, һәр ҡошҡа айырым чип кәрәкмәй. Индивидуаль тамғалатыу хужаның теләге буйынса эшләнеүе ихтимал. Иҫәпкә алыу һаны ҡош аҫралған бина йәки майҙансыҡта таблоға яҙып ҡуйыла.
Мөҙҙәттәр
Ҡош-ҡортто моронлап сыҡҡандан һуң 7 көндән дә һуңға ҡалмай тамғалатырға кәрәк.
Иғтибар итегеҙ, РФ Административ хоҡуҡ боҙоуҙар кодексы 10.6 статьяһына ярашлы, иҫәпкә ҡуймаған өсөн 500 һумдан 1000 һумға тиклем штраф янай.
Ветеринария хеҙмәте бәйләнештәре: vk.cc/cda9R2
Рәсәй Хөкүмәтенең 2023 йылдың 5 апрелендәге 550-се ҡарары: vk.cc/d1N6eA