Йәштәр тыуған яҡтарына ҡайта

Өфө ҡалаһының Урта махсус музыка колледжын тамамлаған Динә Таулыҡаева музыка мәктәбенең кларнет класында уҡыта башлаған. Әйткәндәй, был мәктәпкә былтыр ҙа ике йәш белгес - Ләйсән Райманова менән Айгизә Дауытова эшкә ҡайтып, "Ауыл мәҙәниәт хеҙмәткәре" программаһына ярашлы ярҙам алған. Әлеге ваҡытта Урғаҙа филиалының һынлы сәнғәт уҡытыусыһы ваканцияһы асыҡ.
Район мәҙәниәт йорто ла йәш көстәр менән тулыланған. Мәҙәниәт бүлеге етәксеһе Гөлназ Йыһаншина әйтеүенсә, улар йыл һайын Сибай сәнғәт колледжын тамамлаусылар менән һөйләшеү алып баралар. Быйыл рәссам-биҙәүсе Наҙгөл Нурдәүләтова менән хореограф Азалия Әминева тыуған яҡтарына эшкә ҡайтҡан.
Белешмә өсөн: 2021 йылдан Башҡортостанда «Ауыл мәҙәниәт хеҙмәткәре» программаһы тормошҡа ашырыла. Йәғни, Рәсәй төбәктәрендә беренселәрҙән булып ауыл биләмәләрендә һәм республиканың бәләкәй ҡалаларында эшләгән йәш белгестәргә дәүләт ярҙамы күрһәтелә башланы. Ошо аралыҡта 150 белгескә ярҙам күрһәтелде. Шуларҙың 69-ы – мәҙәни-күңел асыу учреждениелары хеҙмәткәрҙәре, 71-е – балалар сәнғәт мәктәптәре уҡытыусылары, 4-е – китапхана хеҙмәткәрҙәре, 6-һы – музей белгестәре. Программа буйынса бөтәһе 105 миллион һум аҡса бүленгән.
2025 йылдан республикала Рәсәй Федерацияһы буйынса ғәмәлгә индерелгән «Ауыл мәҙәниәт хеҙмәткәре» федераль программаһы тормошҡа ашырыла. Ул Рәсәй Хөкүмәтенең 2024 йылдың 25 декабрендәге 1885-се ҡарары нигеҙендә «Мәҙәниәтте үҫтереү» дәүләт программаһына индерелгән үҙгәрештәргә ярашлы эшләй. Башҡортостан Хөкүмәтенең 2025 йылдың 24 мартындағы 130-сы ҡарары менән ауыл биләмәләренә, эшселәр ҡасабаларына, ҡала тибындағы ҡасабаларға йәки халыҡ һаны 50 мең кешегә тиклем булған ҡалаларға эшкә килгән (күскән) мәҙәниәт хеҙмәткәрҙәренә бер тапҡыр бирелә торған компенсация түләүҙәрен тәғәйенләү тәртибе раҫланды.
2026 йылға мәҙәниәт хеҙмәткәрҙәренең ваканциялар исемлеге муниципаль берәмектәрҙең урындағы үҙидара органдары биргән мәғлүмәттәрҙе һәм белгестәргә булған ихтыяжды иҫәпкә алып төҙөлдө. Исемлек Министрлыҡтың 2026 йылдың 7 апрелендәге М05-136-сы бойороғо менән раҫланды.
2026 йылда программа буйынса 59 белгес компенсация түләүе ады. Һайлап алыу конкурс нигеҙендә 15 апрелдән 15 июлгә тиклем үткәрелде. Унда ҡатнашыу өсөн 98 ғариза бирелде. Программаны финанслауға федераль бюджеттан 51,33 миллион һум, Башҡортостан Республикаһы бюджетынан иһә 5,8 миллион һумдан ашыу аҡса ҡаралған. Бөгөнгө көнгә бөтә 59 белгес тә мәҙәниәт учреждениеларына эшкә урынлаштырылған. Уларҙың һәр береһенә 1 миллион һум күләмендә компенсация түләүе күсерелгән.
2026 йылда программа буйынса эшкә килгән белгестәрҙең 31-е – юғары һәм урта һөнәри белем биреү учреждениеларын яңы тамамлаған йәш белгестәр. Улар Октябрьский музыка колледжын, Өфө сәнғәт училищеһын, Салауат музыка колледжын, Сибай мәҙәниәт һәм сәнғәт колледжын, Башҡорт республика мәҙәниәт һәм сәнғәт колледжын тамамлаған.
Программа ауылдарҙа һәм бәләкәй ҡалаларҙа мәҙәниәт учреждениеларын квалификациялы кадрҙар менән тәьмин итеүгә, йәш белгестәрҙе төбәктәргә йәлеп итеүгә һәм уларға яңы урында эшләү өсөн шарттар булдырыуға йүнәлтелгән.
2027 йылға Башҡортостан өсөн 62 квота бүленгән.