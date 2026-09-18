Табырға ярҙам итегеҙ!

Саҡмағошта 63 йәшлек Азат Шәрифйән улы Гәрәевты эҙләйҙәр. 13 августан бирле уның турала бер хәбәр ҙә юҡ.
30 июлдә Әлшәй районында юғалған 67 йәшлек Марат Мәсхүт улы Әмировтың да ҡайҙалығы билдәһеҙ...
Фото: асыҡ сығанаҡтарҙан.
1917-2026 "Йәшлек" гәзитеБаш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков
Об использовании персональных данных
Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.
Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.