+7 °С
Ясно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
18 Сентября , 18:17

Табырға ярҙам итегеҙ!

Белоретта 55 йәшлек Салауат Шәрип улы Бәҙретдинов юғалған. 28 августан бирле уның ҡайҙа булыуы билдәһеҙ.  

Табырға ярҙам итегеҙ!Табырға ярҙам итегеҙ!
Табырға ярҙам итегеҙ!

Саҡмағошта 63 йәшлек Азат Шәрифйән улы Гәрәевты эҙләйҙәр. 13 августан бирле уның турала бер хәбәр ҙә юҡ.

30 июлдә Әлшәй районында юғалған 67 йәшлек Марат Мәсхүт улы Әмировтың да ҡайҙалығы билдәһеҙ...

Фото: асыҡ сығанаҡтарҙан.

 

Табырға ярҙам итегеҙ!
Табырға ярҙам итегеҙ!
Табырға ярҙам итегеҙ!
Табырға ярҙам итегеҙ!
Табырға ярҙам итегеҙ!
Автор:Баныу Ҡаһарманова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика