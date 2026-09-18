Тәүге тапҡыр тауыш бирәләр

Тренерҙың титуллы тәрбиәләнеүселәре араһында уның үҙ балалары ла бар. Теннис һәм еңел атлетика буйынса ярыштар призеры булған тормош иптәше Зәлиә Фәкил ҡыҙы менән бергә улар ике ул һәм бер ҡыҙ тәрбиәләп үҫтергәндәр. Улдары Ришат менән ҡыҙҙары Альбина – ауыр атлетика буйынса Рәсәй спорт мастерҙары, Рәсәй кимәлендәге ярыштар еңеүселәре һәм призерҙары. Альбина бөгөн үҙе лә балаларҙы күнектерә. Кесе улдары ла ҙур өмөттәр уята. Булат – райондың һәм республиканың титуллы ауыр атлеттарының береһе, Рәсәй үҫмерҙәр йыйылма командаһы ағзаһы, спорт мастерлығына кандидат, Белоруссияла үткән халыҡ-ара турнирҙың көмөш призеры. Быйыл ул Башҡортостан физик культура институты студенты булды. Улдарының тәүге һайлауына Миңияровтар бөтөн ғаиләһе менән килде.
Фото: ЦИК РБ.