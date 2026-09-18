+14 °С
Ясно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
18 Сентября , 11:32

Тәүге тапҡыр тауыш бирәләр

Әлшәй районында Миңияровтарҙы күптәр белә. Ғаилә башлығы Рифат Риф улы – Рәсәйҙең спорт мастеры, республиканың физик культура буйынса атҡаҙанған хеҙмәткәре, Раевка ауылының балалар-үҫмерҙәр спорт мәктәбендә ауыр атлетика буйынса тренер-уҡытыусы, ул киләсәк чемпиондарҙы тиҫтә йылдар дауамында тәрбиәләй. Уның етәкселегендә Рәсәйҙең 10-дан ашыу спорт мастеры һәм 15 спорт мастерлығына кандидат әҙерләнгән.

Тәүге тапҡыр тауыш бирәләрТәүге тапҡыр тауыш бирәләр
Тәүге тапҡыр тауыш бирәләр

Тренерҙың титуллы тәрбиәләнеүселәре араһында уның үҙ балалары ла бар. Теннис һәм еңел атлетика буйынса ярыштар призеры булған тормош иптәше Зәлиә Фәкил ҡыҙы менән бергә улар ике ул һәм бер ҡыҙ тәрбиәләп үҫтергәндәр. Улдары Ришат менән ҡыҙҙары Альбина – ауыр атлетика буйынса Рәсәй спорт мастерҙары, Рәсәй кимәлендәге ярыштар еңеүселәре һәм призерҙары. Альбина бөгөн үҙе лә балаларҙы күнектерә. Кесе улдары ла ҙур өмөттәр уята. Булат – райондың һәм республиканың титуллы ауыр атлеттарының береһе, Рәсәй үҫмерҙәр йыйылма командаһы ағзаһы, спорт мастерлығына кандидат, Белоруссияла үткән халыҡ-ара турнирҙың көмөш призеры. Быйыл ул Башҡортостан физик культура институты студенты булды. Улдарының тәүге һайлауына Миңияровтар бөтөн ғаиләһе менән килде.

Фото: ЦИК РБ.

Автор:Баныу Ҡаһарманова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика