+7 °С
Ясно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
18 Сентября , 17:18

Ололарға оло хөрмәт!

Октябрьский ҡалаһында иң оло йәштәге һайлаусылар ҙа һайлауҙарҙан ситтә ҡалмаған. 

Ололарға оло хөрмәт!Ололарға оло хөрмәт!
Ололарға оло хөрмәт!

519-сы һайлау участкаһына 97 һәм 95 йәшлек ирле-ҡатынлы Мифтаховтар килгән. Уларҙың никахына 72 йыл!

Ә Ҡырмыҫҡалы районында 2308-се һайлау участкаһына иң беренсе 77 йәшлек Флүзә Хәсәнова килеп тауыш биргән.

2306-сы һайлау участкаһында 79 һәм 77 йәшлек ирле-ҡатынлы Әхмәҙиевтар ҙа тауыш биреүҙә ҡатнашҡан. Уларға ҡарап, һөйөүҙең барлығына инанаһың...

Стәрлетамаҡта йәшәүсе 97 йәшлек Антонина Федоровна Рус драма театрында урынлашҡан һайлау участкаһында тауыш биргән. Ул Бөйөк Ватан һуғышын кисерә, күп йылдар 26-сы мәктәптә биология уҡытыусыһы булып эшләй. Өлкән йәштә булыуына ҡарамаҫтан, Антонина Федоровна әлегәсә әүҙем тормош рәүешен алып бара, скандинав йөрөшө менән шөғөлләнә.

Мең йәшәһен данлы өлкән быуын кешеләребеҙ!

Фото: ЦИК РБ.

Ололарға оло хөрмәт!
Ололарға оло хөрмәт!
Ололарға оло хөрмәт!
Ололарға оло хөрмәт!
Ололарға оло хөрмәт!
Ололарға оло хөрмәт!
Ололарға оло хөрмәт!
Автор:Баныу Ҡаһарманова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика