+18 °С
Ясно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
18 Сентября , 09:30

Никах менән һайлау бергә!

Белорет районы Абҙаҡ ауылынан Регина Әминева менән Ейәнсура районынан Айнур Ғөбәйҙуллин өсөн бөгөнгө көн айырыуса иҫтәлекле. Никах көнөндә улар 1305-се һайлау участкаһына килгән.

Никах менән һайлау бергә!Никах менән һайлау бергә!
Никах менән һайлау бергә!

"Урал" гәзите хәбәр итеүенсә, кәләш Өфөнөң балалар баҡсаһында тәрбиәсе булып эшләй, ә кейәү - инженер-төҙөүсе. Яҙмыш уларҙы Өфөлә осраштырған, хәҙер йәш ғаилә республикабыҙҙың баш ҡалаһында йәшәй, эшләй һәм үҙ йортон ҡорған.
Бөгөн уларҙың ҙур һәм татыу ғаиләһе тәүҙә мәсет көмбәҙе аҫтында, ә һуңынан һайлау участкаһы залында бергә йыйылды. Бюллетендәргә билдә ҡуйып, йәштәр ир менән ҡатын статусында тәүге мөһим уртаҡ ҡарарҙарын ҡабул иттеләр.
«Үҙ юлыбыҙҙы нәҡ бөгөн башлайбыҙ. Ғаилә, эш, тыуған ауыл һәм республика - былар барыһы ла тормошобоҙҙоң бер өлөшө, улар өсөн беҙ яуаплы. Һәм тормошто гражданлыҡ бурысын үтәүҙән башлау - беҙҙең өсөн дөрөҫ аҙым», - ти Ғөбәйҙуллиндар.
Һайлау комиссияһы ағзалары яңы өйләнешкән парҙы йылы ҡотлап, уларға бәхетле ғаилә тормошо, именлек теләне һәм һайлауҙарға бергә килеүҙәре уларҙың ғаиләһендә матур йолаға әйләнеренә өмөт белдерҙе. Был осраҡ шәхси байрамдарҙың республика һәм илдең киләсәгенә яуаплы ҡараш менән гармониялы рәүештә үрелеп барыуына сағыу миҫал булды.

 

 

Никах менән һайлау бергә!
Никах менән һайлау бергә!
Никах менән һайлау бергә!
Автор:Лилиә Фазлетдинова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика