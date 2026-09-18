Никах менән һайлау бергә!

"Урал" гәзите хәбәр итеүенсә, кәләш Өфөнөң балалар баҡсаһында тәрбиәсе булып эшләй, ә кейәү - инженер-төҙөүсе. Яҙмыш уларҙы Өфөлә осраштырған, хәҙер йәш ғаилә республикабыҙҙың баш ҡалаһында йәшәй, эшләй һәм үҙ йортон ҡорған.
Бөгөн уларҙың ҙур һәм татыу ғаиләһе тәүҙә мәсет көмбәҙе аҫтында, ә һуңынан һайлау участкаһы залында бергә йыйылды. Бюллетендәргә билдә ҡуйып, йәштәр ир менән ҡатын статусында тәүге мөһим уртаҡ ҡарарҙарын ҡабул иттеләр.
«Үҙ юлыбыҙҙы нәҡ бөгөн башлайбыҙ. Ғаилә, эш, тыуған ауыл һәм республика - былар барыһы ла тормошобоҙҙоң бер өлөшө, улар өсөн беҙ яуаплы. Һәм тормошто гражданлыҡ бурысын үтәүҙән башлау - беҙҙең өсөн дөрөҫ аҙым», - ти Ғөбәйҙуллиндар.
Һайлау комиссияһы ағзалары яңы өйләнешкән парҙы йылы ҡотлап, уларға бәхетле ғаилә тормошо, именлек теләне һәм һайлауҙарға бергә килеүҙәре уларҙың ғаиләһендә матур йолаға әйләнеренә өмөт белдерҙе. Был осраҡ шәхси байрамдарҙың республика һәм илдең киләсәгенә яуаплы ҡараш менән гармониялы рәүештә үрелеп барыуына сағыу миҫал булды.