+7 °С
Ясно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
18 Сентября , 17:00

Өлкән быуын

Иглин районында 104 йәшлек һуғыш ветераны Рәйфә Ғәбдрәүф ҡыҙы Насирова ла һайлауҙарҙа ҡатнашҡан.

Өлкән быуынӨлкән быуын
Өлкән быуын

Бөйөк Ватан һуғышы ветераны тауыш биреүҙең беренсе көнөндә үк үҙ тауышын бирҙе, - тип яҙҙы район хакимиәте башлығы Гүзәл Насирова. - Урындағы һайлау комиссияһы хеҙмәткәрҙәре уның өйөнә килде. Рәйфә Ғәбдрәүф ҡыҙы йәш быуынға бәхетле тормош, ә Тыуған илебеҙгә именлек теләне.

Уның иңдәрендә — оло тормош юлы һәм илебеҙҙең ысын тарихы. 1942 йылдың майында ул 1080-се зенит-артиллерия полкы составында фронтҡа китә. 1943 йылдан һуғыш тамамланғанға тиклем 679-сы зенит-артиллерия полкында хеҙмәт итә.

Демобилизацияланғандан һуң, Ауырғазы районының Балыҡлыҡүл мәктәбендә, бер аҙ ваҡыт районда инспектор булып эшләй. Иглин районына күскәндән һуң, 1963 йылдан Рәйфә Ғәбдрәүф ҡыҙы Красный Восход интернат-мәктәбендә хеҙмәт уҡытыусыһы булып эшләй. 1976 йылда хаҡлы ялға сыға.

Рәйфә Ғәбдрәүф ҡыҙының 39 балаһы, ейән-ейәнсәре, бүлә-бүләсәре һәм тыуасары бар. Ул һуғыш юлдарын үтте, һуғыштан һуңғы йылдарҙа илде тергеҙеүҙә ҡатнашты, бер нисә быуынды тәрбиәләне. Бөгөн дә, 104 йәшендә, ул ысын гражданлыҡ яуаплылығы өлгөһө булып ҡала. Һеҙгә оло ихтирам менән баш эйәбеҙ, Рәйфә Ғәбдрәүф ҡыҙы! Һеҙгә һаулыҡ, йылылыҡ һәм яҡындарығыҙ янында оҙон ғүмер теләйбеҙ!

Фото: https://vk.ru/wall645134136_55646

 

 

Автор:Баныу Ҡаһарманова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика