Изге һөнәр эйәләренә һәйкәл асылды

Уның авторы - скульптор, Рәсәй рәссамдар союзы ағзаһы Илдус Закиров.
Классик костюмда уҡытыусы, уның ҡулында папка, ә янындағы стелала Николай Некрасов һәм Мостай Кәримдең шиғырҙары яҙылған. Һәйкәл бөтә педагогтарға уларҙың хеҙмәте, белеме һәм үҫеп килгән быуынды тәрбиәләүгә индергән өлөшө өсөн тәрән ихтирам күрһәтеү билдәһе булып тора.
Скульптура «Уңайлы ҡала мөхитен булдырыу» федераль проекты сиктәрендә төҙөкләндерелгән аллеяны биҙәй.
Һәйкәлде асыу тантанаһында педагогик хеҙмәт ветерандары һәйкәл эргәһенә киләсәк быуындарға хат менән ваҡыт капсулаһын да һалды. Уны 2050 йылда асасаҡтар.