+18 °С
Ясно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
18 Сентября , 13:00

Изге һөнәр эйәләренә һәйкәл асылды

Яңы һәйкәл Мәләүез ҡалаһының Дан бульварында урынлашҡан.  

Изге һөнәр эйәләренә һәйкәл асылдыИзге һөнәр эйәләренә һәйкәл асылды
Изге һөнәр эйәләренә һәйкәл асылды

Уның авторы - скульптор, Рәсәй рәссамдар союзы ағзаһы Илдус Закиров.

Классик костюмда уҡытыусы, уның ҡулында папка, ә янындағы стелала Николай Некрасов һәм Мостай Кәримдең шиғырҙары яҙылған. Һәйкәл бөтә педагогтарға уларҙың хеҙмәте, белеме һәм үҫеп килгән быуынды тәрбиәләүгә индергән өлөшө өсөн тәрән ихтирам күрһәтеү билдәһе булып тора.

Скульптура «Уңайлы ҡала мөхитен булдырыу» федераль проекты сиктәрендә төҙөкләндерелгән аллеяны биҙәй.

Һәйкәлде асыу тантанаһында педагогик хеҙмәт ветерандары һәйкәл эргәһенә киләсәк быуындарға хат менән ваҡыт капсулаһын да һалды. Уны 2050 йылда асасаҡтар.

 

 

Автор:Гөлнур Ҡыуатова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика