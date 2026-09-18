+15 °С
Ясно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
18 Сентября , 06:17

Ишембайҙар әүҙем тауыш бирә

Урман-Бишҡаҙаҡ ауылында Дәүләт Думаһына депутаттар һайлау әүҙем бара.

Ишембайҙар әүҙем тауыш бирәИшембайҙар әүҙем тауыш бирә
Ишембайҙар әүҙем тауыш бирә

"Торатау" геопаркы мененджеры Ғәзиз Ғәлин һайлауға ғаиләһе менән килгән. Хәләл ефете Лилиә ханым менән тәүгеләрҙән булып тауыш биреп ҡайтҡандар. "Был - беҙҙең бурысыбыҙ", - ти Ғәзиз Нурғәли улы.

Автор:Лилиә Фазлетдинова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика