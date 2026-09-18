Ике фонтан йәмләйәсәк паркты!

2026 йылдың октябренә тамамлау планлаштырыла. Парк төбәк әһәмиәтендәге мәҙәни мираҫ объекты статусына эйә, шуға күрә проект йәмәғәт контролендә тора. Паркта амфитеатр, фонтандар, балалар майҙансыҡтары, яңы яҡтыртыу системаһы һәм башҡа объекттар әҙерләнгән. Тарихи арканы тергеҙеү ҙә дауам итә. XIX быуат объекттары, Александр Матросов һәйкәле һәм башҡа тарихи объекттар һаҡланған.
Фонтандарҙың ниндәй булырын төбәк етәксеһе Радий Хәбировтың бөгөнгө видеоһында күрергә була.
Фото һәм видео: https://web.max.ru/-68184408260843
Фото: Азат Мөхәмәтйәров.