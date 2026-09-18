+18 °С
Ясно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
18 Сентября , 10:29

Ике фонтан йәмләйәсәк паркты!

Өфөләге Ленин исемендәге паркта реконструкцияның һуңғы этабы бара. 

Ике фонтан йәмләйәсәк паркты!Ике фонтан йәмләйәсәк паркты!
Ике фонтан йәмләйәсәк паркты!

2026 йылдың октябренә тамамлау планлаштырыла. Парк төбәк әһәмиәтендәге мәҙәни мираҫ объекты статусына эйә, шуға күрә проект йәмәғәт контролендә тора. Паркта амфитеатр, фонтандар, балалар майҙансыҡтары, яңы яҡтыртыу системаһы һәм башҡа объекттар әҙерләнгән. Тарихи арканы тергеҙеү ҙә дауам итә. XIX быуат объекттары, Александр Матросов һәйкәле һәм башҡа тарихи объекттар һаҡланған.

Фонтандарҙың ниндәй булырын төбәк етәксеһе Радий Хәбировтың бөгөнгө видеоһында күрергә була.

Фото һәм видео: https://web.max.ru/-68184408260843

Фото: Азат Мөхәмәтйәров.

 

Автор:Баныу Ҡаһарманова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика