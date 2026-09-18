+7 °С
Ясно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
18 Сентября , 16:13

Енәйәтселәр - йәштәр

Белоретта интернет-заказдарҙы урлауҙа, разбойҙа, аҡса талап итеүҙә һәм мутлашыуҙа ғәйепле енәйәтселәр төркөмөнә хөкөм ҡарары сығарылды.

Енәйәтселәр - йәштәрЕнәйәтселәр - йәштәр
Енәйәтселәр - йәштәр

Белорет район-ара тәфтиш бүлеге тарафынан йыйылған дәлилдәр суд тарафынан 17 йәштән 24 йәшкә тиклемге алты урындағы кешегә ҡарата хөкөм ҡарары сығарыу өсөн етерлек тип танылды. Һәр береһенең роленә һәм ҡатнашыу дәрәжәһенә ҡарап, улар мутлашыуҙа, разбойҙа, аҡса талап итеүҙә, хулиганлыҡта, бәлиғ булмаған кешене енәйәт ҡылыуға йәлеп итеүҙә һәм иректе сикләүҙән ҡасыуҙа ғәйепле тип танылды (РФ Енәйәт кодексының 159-сы статьяһы 2-се өлөшө, 162-се статьяһы 3-сө өлөшө, 163-сө статьяһы 3-сө өлөшөнөң «б» пункты, 150-се статьяһы 1-се өлөшө һәм 314-се статьяһы 1-се өлөшө).

Тәфтиш һәм суд асыҡлауынса, 2025 йылда фигуранттарҙың береһе, интернет-магазиндың заказдар биреү пункты менеджеры булараҡ, үҙенең енәйәттәштәренә заказ ителгән тауарҙарҙы түләүһеҙ алыу мөмкинлеген тәьмин иткән, программаға тауарҙың кире ҡайтарылыуы тураһында ялған мәғлүмәттәр индергән. Зыяндың дөйөм суммаһы 140 мең һумдан ашып киткән. Менеджер был енәйәткә бәлиғ булмаған кешене лә йәлеп иткән.

Бынан тыш, енәйәтселәр урындағы кешенең өйөнә бәреп инеп, уға һөжүм иткән һәм 150 мең һумлыҡ мөлкәтен тартып алған, бәлиғ булмаған кешенән 1 миллион һум аҡса талап иткән, шулай уҡ урындағы кешене үлтереү менән янап, уның автомобилен урлаған.

Фигуранттарҙың береһе, элек хөкөм ителгән булыуына ҡарамаҫтан, иректе сикләү рәүешендәге язаны үтәүҙән ҡасҡан.

Суд өс фигурантты ҡаты режимлы төҙәтеү колонияһына 9, 8 һәм 5 йылға иркенән мәхрүм итеүгә хөкөм итте, тағы бер енәйәттәшкә 3 йыллыҡ һынау ваҡыты менән шартлы рәүештә 3 йыл бирелде, 17 һәм 18 йәшлек ике йәш кеше 200 һәм 140 сәғәтлек мәжбүри эштәргә хөкөм ителде.

Фото: асыҡ сығанаҡтарҙан.

Автор:Баныу Ҡаһарманова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика