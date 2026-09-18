+18 °С
Ясно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
18 Сентября , 09:54

Енәйәт эше судҡа ебәрелгән

Хәйбулла районында прокуратура судҡа үлем менән тамамланған юл-транспорт ваҡиғаһы тураһындағы енәйәт эшен ебәргән.

Енәйәт эше судҡа ебәрелгәнЕнәйәт эше судҡа ебәрелгән
Енәйәт эше судҡа ебәрелгән

Хәйбулла районы прокуратураһы урындағы кешегә ҡарата енәйәт эше буйынса ғәйепләү һығымтаһын раҫланы. Ул «а», «б» пункттары буйынса РФ ЕК 264-се статьяһының 4-се өлөшө буйынса ғәйепләнә (юл хәрәкәте ҡағиҙәләрен боҙоу, иҫерек килеш кешенең үлеменә сәбәпсе булыу, юл-транспорт ваҡиғаһы булған урынды ҡалдырыу менән бәйле).

Тәфтиш версияһы буйынса, 2026 йылдың июнендә ир иҫерек килеш «Лада Приора» маркалы автомобиль менән идара итеп, тиҙлекте арттыра һәм махсус хәрби операцияла ҡатнашҡан 21 йәшлек йәйәүлене бәрҙерә. Авария һөҙөмтәһендә егет вафат була, ә ғәйепләнеүсе ваҡиға урынын ташлап ҡаса.

Енәйәт эше Йылайыр район-ара судына ебәрелгән.

Фото: асыҡ сығанаҡтарҙан.

 

Автор:Баныу Ҡаһарманова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика