Элекке язалар һабаҡ булмаған

Ленин урамында ДАИ наряды 31 йәшлек урындағы кеше идара иткән мотоблокты туҡтата. Документтарҙы тикшергән саҡта инспекторҙар водителдән килгән көслө иҫерткес эсемлек еҫен һиҙә.
Медицина тикшереүе иҫереклектең сиктән тыш кимәлдә булыуын күрһәтә — 1,54 мг/л, был рөхсәт ителгән норманан 10 тапҡырға тиерлек күберәк. Мәғлүмәт базаһын тикшергәндә, был граждандың 2026 йылдың майында иҫерек килеш транспорт сараһы менән идара иткәне өсөн Рәсәй Федерацияһының Административ хоҡуҡ боҙоуҙар тураһындағы кодексының 12.8-се статьяһы 1-се өлөшө буйынса яуаплылыҡҡа тарттырылыуы асыҡланды.
Хәҙер ирҙе административ түгел, ә енәйәт яуаплылығы көтә: уға ҡарата Рәсәй Федерацияһы Енәйәт кодексының 264.1-се статьяһы 1-се өлөшө (административ язаға тарттырылған кеше тарафынан юл хәрәкәте ҡағиҙәләрен боҙоу) буйынса енәйәт эшен ҡуҙғатыу мәсьәләһе хәл ителә. Был статья 300 000 һумға тиклем штраф йәки ике йылға тиклем иректән мәхрүм итеү язаһын ҡарай.
Шул уҡ көндө Стадион урамында инспекторҙар «Рено Дастер» автомобилен туҡтата, уның менән Яңауыл районының 36 йәшлек кешеһе идара иткән. 2025 йылдың сентябрендә ул иҫерек килеш машина йөрөткәне өсөн водитель таныҡлығынан мәхрүм ителгән. Хоҡуҡ боҙған өсөн ир Рәсәй Федерацияһының Административ хоҡуҡ боҙоуҙар тураһындағы кодексының 12.7-се статьяһы 4-се өлөшө (идара итеү хоҡуғынан мәхрүм ителгән водитель тарафынан транспорт сараһы менән ҡабаттан идара итеү) буйынса яуаплылыҡҡа тарттырыла. Был статья 100 000 һумға тиклем административ штраф йәки 200 сәғәткә тиклем мәжбүри эштәрҙе ҡарай.
Фото: асыҡ сығанаҡтарҙан.