«Башкирская домохозяйка» яңы һөнәр үҙләштергән!

— Хәҙер мин шәп-кондитер! — тип белдерҙе Миләүшә. — Бөгөн мин ғүмеремдә беренсе тапҡыр торт бешерәсәкмен!
Блогер быға тиклем ҡамыр аштарының һәм татлы ризыҡтарының бер ҡасан да уңмауын йәшермәй. Шуға күрә был юлы ул эшкә етди тотонған: кибеткә барып, махсус ингредиенттар, миксер һәм бешереү формаларын һатып алған. Аш-һыу бүлмәһендәге ысын «тылсымдан» һуң, тәмле кремлы торт барлыҡҡа килә!
— Мин үҙ күҙҙәремә ышанмайым! Торт бешереү ҡыҙыҡлы ғына түгел, ҡатмарлы ла түгел икән, — тип ҡыуана блогер. Тәм-томдо иң беренсе булып ире Альберт ауыҙ иткән һәм ҡатынының беренсе торто шундай тәмле килеп сығыуына шаҡ ҡатҡан!