+15 °С
Ясно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
18 Сентября , 07:00

«Башкирская домохозяйка» яңы һөнәр үҙләштергән!

Билдәле блогер Миләүшә Шәйхлисламова тағы ла яратҡан яҙылыусыларын шаҡ ҡатырҙы!  Хатта әлеге һөнәренән үҙе лә шрок кисерҙе.

«Башкирская домохозяйка» яңы һөнәр үҙләштергән!«Башкирская домохозяйка» яңы һөнәр үҙләштергән!
«Башкирская домохозяйка» яңы һөнәр үҙләштергән!

 

— Хәҙер мин шәп-кондитер! — тип белдерҙе Миләүшә. — Бөгөн мин ғүмеремдә беренсе тапҡыр торт бешерәсәкмен!

Блогер быға тиклем ҡамыр аштарының һәм татлы ризыҡтарының бер ҡасан да уңмауын йәшермәй. Шуға күрә был юлы ул эшкә етди тотонған: кибеткә барып, махсус ингредиенттар, миксер һәм бешереү формаларын һатып алған. Аш-һыу бүлмәһендәге ысын «тылсымдан» һуң, тәмле кремлы торт барлыҡҡа килә!  

— Мин үҙ күҙҙәремә ышанмайым! Торт бешереү ҡыҙыҡлы ғына түгел, ҡатмарлы ла түгел икән, — тип ҡыуана блогер. Тәм-томдо иң беренсе булып ире Альберт ауыҙ иткән һәм ҡатынының беренсе торто шундай тәмле килеп сығыуына шаҡ ҡатҡан!

Автор:Гөлнара Солтанова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика