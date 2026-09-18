Андрей Назаров өсөн был осор – ябай йылдар түгел. Пандемия, иҡтисади һынауҙар, яңы тышҡы шарттар, махсус хәрби операция менән бәйле ҙур яуаплылыҡ – бөтәһе лә дәүләт идаралығына яңы талаптар ҡуйҙы. Шул уҡ ваҡытта республика тормошонда ҙур үҙгәрештәр барған осор ҙа был: Өфөнөң һәм Башҡортостандың йөҙөн үҙгәрткән инфраструктура проекттары тормошҡа ашырылды; торлаҡ төҙөү күләме артты, авария хәлендәге йорттарҙан кешеләрҙе күсереү дауам итте. Әлегәсә юлдар, коммуналь селтәрҙәр яңыртыла, яңы мәктәптәр, балалар баҡсалары, медицина учреждениелары барлыҡҡа килә. Өфөләге кампус кеүек ҙур проекттар ҙа ошо йылдарҙың мөһим һөҙөмтәләренең береһе. Иҡтисад өлкәһендә лә яңы мөмкинлектәр булдырыуға иғтибар артты. Инвестиция мөхитен үҫтереү, эшҡыуарҙарға ярҙам итеү, "Урал аръяғы" инвест-һабантуйын һәм Халыҡ-ара бизнес аҙналығын үткәреү Башҡортостанды эшлекле аралашыу өсөн мөһим майҙансыҡҡа әйләндерҙе.
Әммә башҡарылған эштәргә баһа биргәндә Назаров үҙенә лә, командаһына ла талапсан ҡарашта ҡала.
- Күп нәмәне тиҙерәк, динамикалыраҡ, тәрәнерәк һәм сифатлыраҡ эшләргә мөмкин ине, – тип билдәләй ул.
Был һүҙҙәр – үткәндәргә йомғаҡ ҡына түгел, ә киләсәккә ишара. Сөнки республика үҫеше туҡтап ҡалмай. Бөгөн дә яңы юлдар һалыу, заманса производство булдырыу, инвестициялар йәлеп итеү, халыҡ өсөн уңайлы мөхит булдырыу кеүек бурыстар көн тәртибендә ҡала.
Премьер-министр айырым проекттар һәм күрһәткестәр артында ҙур коллективтың хеҙмәте тороуын да билдәләй. Уның фекеренсә, республиканың үҫешенә дәүләт хеҙмәткәрҙәре генә түгел, ә табиптар, уҡытыусылар, төҙөүселәр, эшселәр, эшҡыуарҙар һәм башҡа һөнәр эйәләре үҙ өлөшөн индерә.
"Башҡортостан – карталағы урын ғына түгел, ә күңелде һыҙлатҡан, уның өсөн тырышып эшләргә этәргән йорт" – тигән Андрей Назаров өсөн алты йыллыҡ осор – башҡарылған эштәргә йомғаҡ яһау менән бергә, яңы маҡсаттар ҡуйыу мөмкинлеге лә. Үҙендә булған көстө, белемде, тәжрибәне Башҡортостан мәнфәғәтенә йүнәлтергә ынтылған республика Хөкүмәте етәксеһе хеҙмәттәштәренә һәм Башҡортостан халҡына рәхмәт һүҙҙәрен еткерә.
Фото: https://web.max.ru/-74769467504112