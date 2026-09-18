Айыу менән күҙгә-күҙ осрашҡан!

Шайтантау заказнигында ҡурҡыныс та, ҡыҙыҡлы ла хәл теркәлгән: инспектор Йәмил Илембәтов урман хужаһы булған айыу менән ҡапыл күҙгә-күҙ осрашҡан. Был турала Башҡортостан Экология министрлығының матбуғат хеҙмәте хәбәр итә.
Ваҡиға планлы рейд ваҡытында була. Ҡурсаулыҡ хеҙмәткәре ҡырығай йәнлектәр минералдар етешмәүен тулыландырһын өсөн махсус майҙансыҡтарға — тоҙ һалырға килә.
— Тынлыҡ, урман, таныш һуҡмаҡтар. Һәм ҡапыл ағастар араһынан айыу килеп сыҡты ла тура миңә ҡарап килә башланы, — тип һөйләй Йәмил Илембәтов. Уйлап торорға ваҡыт ҡалмай. Инспектор шунда уҡ яҡындағы ағасҡа үрмәләп менә һәм ҡымшанмайынса ҡатып ҡала. Тәүҙә айыу кешене шәйләмәй, тыныс ҡына тоҙ ятҡан ергә килеп еҫкәп, ялана башлай.
Тайыштабан тоҙ ялаған арала, инспектор ҡурҡып ҡалмай, кеҫә телефонын сығарып, был ҡыҙыҡлы күренеште видеоға төшөрә башлай. Әммә бер аҙҙан ҡырағай йәнлек кеше еҫен һиҙеп ҡала һәм тиҙ генә урман араһына инеп юғала.
Был көтөлмәгән осрашыу ике яҡ өсөн дә тыныс ҡына тамамлана.
Хайбулла районындағы «Шайтантау» ҡурсаулығы — Башҡортостандың иң уникаль урындарының береһе. Бында айыуҙар, мышылар, ҡоралайҙар, ҡуяндар һәм башҡа ҡырағай йәнлектәр йәшәй. Инспекторҙар ҡурсаулыҡты браконьерҙарҙан ғына ҡотҡарып ҡалмай, ҡышын йәнлектәрҙе ашатыуҙы ла ойоштороп тора.Белгестәр тағы ла бер тапҡыр иҫкәртә: урманда айыу менән осрашыу — һәр саҡ көтөлмәгән хәл. Бындай саҡта төп ҡағиҙә — паникаға бирелмәү, ҡасмау һәм кинәт хәрәкәттәр яһамау. Инспектор Йәмил Илембәтов инструкция буйынса теүәл эш иткән: ағасҡа менгән һәм урман хужаһына тыныс ҡына китергә мөмкинлек биргән.