Һайлауҙа тәртип боҙһалар...

Адвокат билдәләүенсә, бюллетендәрҙе, һайлау йәшниктәрен йәки күсереп йөрөтөү өсөн ҡумталарҙы боҙоу, уларға буяу һибеү кеүек ғәмәлдәр, ниәткә ҡарап, РФ Енәйәт кодексының төрлө статьялары буйынса квалификацияланырға мөмкин. “Һайлау хоҡуҡтарын тормошҡа ашырыуға йәки һайлау комиссияларының эшенә ҡамасаулау” буйынса статья буйынса яза 300 мең һумға тиклем штраф, биш йылға тиклем иректән мәхрүм ителеү, ике йылға тиклем холоҡ төҙәтеү эштәренә ебәреү ҡаралған.Бынан тыш, бюллетендәрҙе боҙоу хулиганлыҡ йәки мөлкәтте юҡ итеү буйынса ла квалификацияланырға мөмкин. Адвокаттың әйтеүенсә, административ яуаплылыҡтың ауырлығы туранан-тура ғәмәлдең ниндәй ниәт менән башҡарылыуына бәйле.Ул хоҡуҡи яҡтан уяу булырға һәм бер ниндәй провакацияларға ла бирелмәҫкә саҡырҙы.
“Башҡортостанда етди тәртип боҙоу осраҡтары һирәк, беҙҙә халыҡ тәртипле”, – тине ул.