+18 °С
Ясно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
18 Сентября , 07:50

Һайлауҙа тәртип боҙһалар...

Журналистар менән “Һайлау-2026” йәмәғәт ҡабул итеү үҙәгендә үткән осрашыуҙа Башҡортостан адвокаттар коллегияһы адвокаты Роман Петров һайлау кампанияһы осоронда бюллетендәрҙе боҙоуға бәйле административ һәм енәйәт яуаплылығы тураһында һөйләне.

Адвокат билдәләүенсә, бюллетендәрҙе, һайлау йәшниктәрен йәки күсереп йөрөтөү өсөн ҡумталарҙы боҙоу, уларға буяу һибеү кеүек ғәмәлдәр, ниәткә ҡарап, РФ Енәйәт кодексының төрлө статьялары буйынса квалификацияланырға мөмкин. “Һайлау хоҡуҡтарын тормошҡа ашырыуға йәки һайлау комиссияларының эшенә ҡамасаулау” буйынса статья буйынса яза 300 мең һумға тиклем штраф, биш йылға тиклем иректән мәхрүм ителеү, ике йылға тиклем холоҡ төҙәтеү эштәренә ебәреү ҡаралған.Бынан тыш, бюллетендәрҙе боҙоу  хулиганлыҡ йәки мөлкәтте юҡ итеү буйынса ла квалификацияланырға мөмкин. Адвокаттың әйтеүенсә, административ яуаплылыҡтың ауырлығы туранан-тура ғәмәлдең ниндәй ниәт менән башҡарылыуына бәйле.Ул хоҡуҡи яҡтан уяу булырға һәм бер ниндәй провакацияларға ла бирелмәҫкә саҡырҙы.

“Башҡортостанда етди тәртип боҙоу осраҡтары һирәк, беҙҙә халыҡ тәртипле”, – тине ул.

Автор:Зөһрә Йәһүҙина
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика