+15 °С
Ясно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
18 Сентября , 04:45

Афарин, Рәфис!

Башҡортостандың Благовещенск ҡалаһында «Благовещенск арматура заводы» асыҡ акционерҙар йәмғиәте майҙансығында һәләтле йәштәр араһында «Компас-3D» конструкторҙар конкурсы үтте. Яңы технологиялар эшләү «Фән һәм бизнес» инициативаһына ярашлы, Фән һәм технологияларҙың ун йыллығы барышында тормошҡа ашырыла.

Афарин, Рәфис!Афарин, Рәфис!
Афарин, Рәфис!

Беренсе урынды Евразия ғилми-белем биреү үҙәгенең юғары уҡыу йорто — Өфө фән һәм технологиялар университетын тамамлаусы Рәфис Зыкрин алды. Университеттың Технологиялар һәм материалдар институтын «Технологик машиналар һәм комплекстарҙы проектлау» йүнәлеше буйынса һөнәр алған Рәфис «Компас-3D» автоматлаштырылған проектлау системаһын яҡшы үҙләштереүен һәм тәрән профессиональ компетенцияларға эйә булыуын күрһәтте.

Университеттың «Машиналар эшләү технологияһы» һәм «Иретеп йәбештереү, ҡойоу һәм аддитив технологиялар» кафедраларының 2–4-се курс студенттары ла үҙҙәрен лайыҡлы күрһәтте.

Конкурста еңеүсегә аҡсалата премия һәм эшкә урынлашыуға саҡырыу тапшырыла.

Фото: Контента | Инфоповод

Автор:Алһыу Ишемғолова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика