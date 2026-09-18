Афарин, Рәфис!

Беренсе урынды Евразия ғилми-белем биреү үҙәгенең юғары уҡыу йорто — Өфө фән һәм технологиялар университетын тамамлаусы Рәфис Зыкрин алды. Университеттың Технологиялар һәм материалдар институтын «Технологик машиналар һәм комплекстарҙы проектлау» йүнәлеше буйынса һөнәр алған Рәфис «Компас-3D» автоматлаштырылған проектлау системаһын яҡшы үҙләштереүен һәм тәрән профессиональ компетенцияларға эйә булыуын күрһәтте.
Университеттың «Машиналар эшләү технологияһы» һәм «Иретеп йәбештереү, ҡойоу һәм аддитив технологиялар» кафедраларының 2–4-се курс студенттары ла үҙҙәрен лайыҡлы күрһәтте.
Конкурста еңеүсегә аҡсалата премия һәм эшкә урынлашыуға саҡырыу тапшырыла.
Фото: Контента | Инфоповод