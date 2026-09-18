"Аҙна ҡаҙнаһы": Тәртиптән - үҫешкә

Дәүләт ресурсы һәм ышаныс мәсьәләһе
Аҙнаның иң ҙур темаларының береһе - 14 сентябрҙәге Хөкүмәттең оператив кәңәшмәһендә күтәрелгән суд системаһына ҡағылышлы мәсьәлә. Өфөнөң Контроль-иҫәп палатаһы тикшереүе һөҙөмтәләренә бәйле рәүештә, республика етәксеһе ҡала хакимиәте автомобилдәренең Башҡортостан Юғары суды хеҙмәткәрҙәре тарафынан Ҡазанға йөрөү өсөн файҙаланылыуы тураһында мәғлүмәттәр менән бүлеште. Отчетта 136 осраҡ һәм 661 мең һумлыҡ зыян хаҡында әйтелә. Әммә проблема зыяндың аҡсалата күләме менән генә билдәләнмәй шул. Уның нигеҙендә - дәүләт ресурсына мөнәсәбәт һәм дәүләт институттарына ышаныс. Хакимиәт ҡарамағындағы автомобиль - дәүләт милке. Уны ниндәй маҡсатта, кемдең ихтыяжы өсөн һәм ниндәй тәртиптә файҙаланыуҙары айырым әһәмиәткә эйә. Ә суд системаһы тураһында һүҙ барғанда был мәсьәләнең йәмәғәт өсөн әһәмиәте тағы ла арта. Судҡа ҡарата төп көтөүҙәр - законлылыҡ, ғәҙеллек һәм ҡағиҙәләрҙең бөтәһе өсөн дә берҙәй булыуы. Шуға күрә тикшереүҙең аныҡ һөҙөмтәһе һәм уның буйынса ҡабул ителгән ҡарар айырыуса мөһим.
“Атайсал”: кескәй эштәрҙән - ҙур һөҙөмтәгә
14 сентябрҙәге оператив кәңәшмәлә республика тормошоноң бөтөнләй икенсе яғына ҡағылышлы ҙур һан да яңғыраны. «Атайсал» проекты ҡатнашыусылары биш йыл эсендә 2 миллиард һумдан ашыу суммаға хәйриә һәм социаль проекттар тормошҡа ашырған. Был - рәсми белдерелгән проекттар буйынса иҫәп. Төбәк етәксеһе билдәләүенсә, ярҙамдың аныҡ күләмен тулыһынса иҫәпләү мөмкин түгел, сөнки күптәр башҡарған изге эштәре тураһында хәбәр итмәй. “Атайсал”ды бары тик хәйриә акцияһы тип кенә ҡарау дөрөҫ булмаҫ ине. Уның үҙенсәлеге - тыуған ер менән бәйләнештең конкрет эшкә әүерелеүендә. Берәү ауылына ярҙам итә, икенсеһе социаль объектҡа аҡса һала, өсөнсөһө үҙенең бәләкәй тыуған ҡалаһы үҫешенә үҙ өлөшөн индерә. Асылда - шәхси инициатива менән дәүләттең бурыстары берләшә.
Кеше капиталы
Кеше факторы был аҙнала бер нисә ваҡиға аша күренде.
“Башҡортостан геройҙары” кадрҙар программаһының тәүге ағымындағы 70 ҡатнашыусы уҡыуын тамамланы. Уларҙың өстән бер өлөшө инде эшкә урынлашҡан: дәүләт аппаратында, муниципалитеттарҙа, мәғариф өлкәһендә эшләүселәр бар. Проекттың һөҙөмтәһен эшкә урынлашҡан кешеләр һаны менән генә баһалау аҙ. Бында ҙурыраҡ мәсьәлә - ветерандарҙың тыныс тормошҡа ҡайтыуы һәм уларҙың тәжрибәһен яңы хеҙмәт өлкәләрендә ҡуллана алыу мөмкинлеге.
Ошо уҡ “кеше капиталы” темаһы туған телдәргә ҡағылған ҡарарҙа ла күренә. Оператив кәңәшмәлә балалар баҡсаларының белем биреү программаһына туған телдәрҙе өйрәнеүҙе индереү мәсьәләһе лә күтәрелде, республика етәксеһе Радий Хәбиров был йүнәлештә аныҡ KPI билдәләргә кәрәклеген әйтте.
Телде һаҡлауҙы ҡоро теләк менән генә тәьмин итеп булмағаны билдәле. Балаға туған телде ишетергә, өйрәнергә һәм ҡулланырға мөмкинлек биргән даирә, мөхит, тәрбиә кәрәк.
Ике тема - ветерандарҙы яңы тормошҡа әҙерләү һәм туған телде бала саҡтан уҡ өйрәнеү - төрлө өлкәләргә ҡараһа ла, бер үк нәмәгә барып тоташа: кеше менән бөгөн эшләү киләсәктәге һөҙөмтә өсөн эшләү тигән һүҙ.
Икмәккә тиклем - хеҙмәт
Ауыл хужалығында ла ваҡыт менән ярыш бара. Республика буйынса 267 мең гектарҙа, йәғни планлаштырылған майҙандың 71 процентында, ужым культуралары сәселгән. Шуларҙың 222 мең гектарын бойҙай тәшкил итә. Һандарҙың артында ауыл кешеһенең көндәлек хеҙмәте тора. Ужым сәсеү кампанияһы - киләһе йылдың уңышына нигеҙ һалыу этабы.
Шул уҡ ваҡытта ете районда сәсеүлектәрҙең һәләк булыуы менән бәйле ғәҙәттән тыш хәл режимы индерелеүе ауыл хужалығының һаман да һауа шарттарына ныҡ бәйле булыуын күрһәтә.
Йәғни, аҙнаның аграр көн тәртибе ике төрлө күренеште берләштерә: бер яҡтан - сәсеү кампанияһының темптары, икенсе яҡтан - тәбиғәт шарттарының ауыл хужалығы өсөн хәүефтәре.
Тыуған ерҙән - халыҡ-ара киңлеккә
Аҙна Башҡортостандың тышҡы бәйләнештәре өсөн дә иҫтә ҡалырлыҡ булды. Сауд Ғәрәбстаны делегацияһы менән һөйләшеүҙәрҙә нефть һәм газ, машиналар эшләү, ауыл хужалығы һәм туризм өлкәләрендәге мөмкинлектәр ҡаралды. Йемендың Рәсәйҙәге илсеһе менән осрашыуҙа иһә сауҙа-иҡтисади, фәнни-белем биреү һәм мәҙәни хеҙмәттәшлек тураһында һүҙ барҙы. Ике осраҡта ла данлыҡлы шәхес, “Ҡыҙыл паша” исеме менән киң билдәле дипломат Кәрим Хәкимов һаманғаса, гүйә, үҙенә күрә илдәр араһында күпер ролен үтәгәндәй ине. Был тарихи хәтерҙең бөгөнгө иҡтисади һәм гуманитар бәйләнештәр өсөн нигеҙ була алыуына дәлил.
Ҡала мөхите: тарихты һаҡлап... яңыртыу
Өфөләге Ленин исемендәге паркта реконструкцияның һуңғы этабы бара. Эштәрҙе 2026 йылдың октябренә тамамлау планлаштырыла. Парк төбәк әһәмиәтендәге мәҙәни мираҫ объекты статусына эйә, шуға күрә проект йәмәғәт контролендә тора. Паркта амфитеатр, фонтандар, балалар майҙансыҡтары, яңы яҡтыртыу системаһы һәм башҡа объекттар әҙерләнгән. Тарихи арканы тергеҙеү ҙә дауам итә. XIX быуат объекттары, Александр Матросов һәйкәле һәм башҡа тарихи объекттар һаҡланған.
Ҡаланы яңыртыуҙың ҡатмарлылығы тап ошонда: яңы уңайлыҡтар булдырыу менән бергә уның тарихи йөҙөн һаҡлау кәрәк. Ленин паркы миҫалында был ике бурыс бер проект эсендә осраша.
Спорт – һанлы технология менән
Аҙнала республиканың бер нисә ҡалаһы һәм районында “аҡыллы” спорт майҙансыҡтары эшләй башланы. Кумертау, Сибай, Октябрьский ҡалаларында һәм бер нисә районда асылған майҙансыҡтарҙа тренажёрҙарҙағы QR-код аша профессиональ тренерҙар әҙерләгән видеоинструкция алырға мөмкин. Проект “Рәсәй спорты” дәүләт программаһы ярҙамында тормошҡа ашырыла. Был яңылыҡтың әһәмиәте яңы тренажёрҙар ҡуйылыуынан тыш, һанлы технологияның спорт инфраструктураһына мәғлүмәт компонентын өҫтәүендә: кеше майҙансыҡҡа килә һәм күнегеүҙе нисек дөрөҫ эшләргә икәнен урында уҡ ҡарай ала. Шәп бит?
Аҙна һабағы
Аҙнаның ваҡиғаларын бергә ҡуйып ҡарағанда, Башҡортостандың көн тәртибендә өс ҙур тема асыҡ күренә.
Беренсеһе - яуаплылыҡ. Дәүләт ресурстарының нисек файҙаланылыуы, дәүләт структураларында ҡағиҙәләрҙең үтәлеше һәм ҡабул ителгән ҡарарҙар өсөн яуап биреү мәсьәләләре алғы планға сыҡты.
Икенсеһе - кеше. Ветерандарҙың яңы тормошҡа яраҡлашыуы, туған телде бала саҡтан өйрәнеү, спорт менән шөғөлләнеү өсөн шарттар булдырыу - төрлө өлкәләр, әммә уларҙың үҙәгендә бер үк нәмә: кеше өсөн мөмкинлек булдырыу.
Өсөнсөһө - киләсәккә эшләү. Ужым сәсеүе киләһе уңышҡа нигеҙ һала, “Атайсал” тыуған ер менән бәйләнеште нығыта, умартасылыҡ программаһын яңыртыу фәнни мәғлүмәтте практикаға күсерергә мөмкинлек бирә, халыҡ-ара бәйләнештәр яңы проекттарға юл аса, ҡалаларҙы яңыртыуҙа бөгөнгө уңайлыҡ менән тарихи мираҫты бергә алып барыу бурысы ҡуйыла.
Шуға ла аҙнаның яңылыҡтары - бер-береһенә бәйләнмәгән ваҡиғалар йыйылмаһы түгел. Уларҙың һәр береһендә бөгөнгө ҡарар менән иртәгәге һөҙөмтә араһындағы бәйләнеш күренә.
Үҫеште һандар менән күрһәтергә мөмкин. Әммә уның ысын һөҙөмтәһе кешеләр тормошонда һәм ваҡыт үтеү менән асыла.
Фото: "Йәшлек".