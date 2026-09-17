Әлиә менән Ришат Төхвәтуллиндар ни өсөн улдарының йөҙөн күрһәтмәй?

Яҡташтарыбыҙ, тамашасыларҙың яратҡан йырсылары Ришат һәм Әлиә Төхвәтуллиндар күптән түгел икенсе тапҡыр ата-әсәй булды. Ошо көндәрҙә ике улан әсәһе Әлиә Ҡарасурина балалары, тормош иптәшенең бергә бала табыуға мөнәсәбәте һәм ни өсөн улдарын кешегә күрһәтмәүҙәре тураһында һөйләне.
— Әлиә, күптән түгел генә бәпесләһәң дә, ҡайһы арала үҙеңде ҡулға алып өлгөрҙөң? Бала табыу йортона түгел, ә магазиндан ғына сығып килгән һымаҡһың, бик һылыу күренәһең!
— Эйе, интернеттағы матур фотоларҙы күреп, барыһы ла ҡулынан килә тип уйлайҙар (көлә). Мин сәхифәмә тик ыңғай мәлдәрҙе генә ҡуйырға тырышам бит. Дөрөҫөн әйткәндә, был юлы бәпесләгәндән һуң аяҡҡа баҫыуы ауырыраҡ булды. Өлкән улыбыҙ Әлим менән барыһы һиҙелмәй үткәйне.
— Беренсе бәпесте көткәндә лә, икенсеһендә лә Ришаттың бергә бала табыуҙа ҡатнашыуын теләгәнеңде йәшермәнең. Ниәтең тормошҡа аштымы?
— Ни тиһәң дә, мин Ришатты мәжбүр итмәнем. Ни бары: «Йәнәшәмдә булаһыңмы?» — тип һораным. Беренсеһендә уның быға әҙер түгеллеген һиҙҙем. Әлим тыуғас, ирем үкенеп: «Эх, барырға кәрәк булған икән!» — тине. Икенсе улыбыҙ Райан тыуыр алдынан тулғаҡ ваҡытында бергә булырға тип килешкәйнек. Әммә бәпесебеҙ бик ашығып донъяға килде, Ришат янымда булып өлгөрмәне. Улыбыҙ тыуғас ҡына килеп етә алды.
— Уландарығыҙға исемде кем һайланы?
— Беҙҙең алдан уҡ үҙебеҙгә оҡшаған исемдәр исемлеге төҙөлгән ине. Икенсе улыбыҙ Райандың да исеме ошо исемлектән сыҡты. Ә өлкән улыбыҙ бәләкәй Әлимгә исемде мин интернеттан күреп, исемлеккә беренсе итеп индереп ҡуйғайным. Шул исем ҡалды.
— Бәлки, ҡыҙ бала ла теләгәнегеҙҙер?
— Эйе, ҡыҙыбыҙ тыуһа, бик яҡшы булыр ине, тип гел хыялландым. Ни тиһәң дә, икенсеһенең дә малай икәнен белгәс, бөтөнләй кәйефем төшмәне. Егеттәр үҫә беҙҙә!
— Өлкән улығыҙҙы социаль селтәрҙәрҙә ни өсөн күрһәтмәйһегеҙ? Күҙ тейеүҙән ҡурҡаһығыҙмы?
— Был һорауға үҙем бер нисек тә ҡарамайым, бөтөнләй уйланғаным да юҡ. Әммә Ришат халыҡ араһында күҙ тейеүгә ныҡ ышана. Шуға күрә иремдең һүҙен йыҡмайым, улдарыбыҙҙың йөҙөн күрһәткән фотоларҙы селтәргә һалмайбыҙ.